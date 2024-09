Smilja Zdravković, čistačica Narodnog pozorišta, pred kamere je stala samo jednom, da bi je cela Jugoslavija, danas kao i pre 43 godina, zapamtila kao Kevu iz filma "Majstori, majstori".

Kako je slavna glumica ostala bez uloge?

Ideju da ulogu čistačice da ženi koja se time zaista i bavi režiser i scenarista ovog ostvarenja Goran Marković je dobio od Bogdana Diklića, otkrili su glumac i reditelj na proslavi četvrte decenije od objavljivanja ovog kultnog filma. Film: Jutjub printskrin/Justiniana

- Ta žena je bila čistačica u Narodnom pozorištu. Kao i u filmu radila je sve, kuvanje, čišćenje. Ja sam bio u velikoj dilemi kome da dam tu ulogu da igra. Pozvao sam Rahelu Ferari, koja je bila velika glumica. Igrala je u filmu "Nacionalna klasa" i imala jednu vrlo dobru scenu. Razgovarao sam sa njom i onda shvatio da, ako ta interpretacija bude artificijelna, to neće biti dovoljno efektno. Bolje da nađem nekog koga će ostali likovi tretirati kao stvar, kao pokućstvo - rekao je Goran Marković tada.

"Rahela mi nikada nije oprostila"

Onda je Bogdan Diklić predložio Smilju, čistačicu Narodnog pozorišta. Foto: Jutjub printskrin/Zlatko Jeremic

- Smilja se dobro snašla. A Rahela mi to nikada nije oprostila. Do smrti me je mučila. Nismo se mogli sresti, a da mi ne kaže: "Gorane, ja bih Vam to bolje odigrala" - govorio je Marković sa osmehom.

