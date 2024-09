Daisuke Hori je 40-godišnji preduzetnik i bodibilder iz Japana koji je podigao japansku radoholičarsku kulturu na viši nivo. Japanska televizijska ekipa pratila je Horija tri dana kako bi razumela njegovu dnevnu rutinu. Za to vreme, Hori je pokazao kako to izgleda kada se probudi energičan, sa tako malo sna.

Prema Horijevim rečima, on je trenirao svoj mozak i telo da normalno funkcionišu uz minimalno sna i nikada se ne oseća umorno. To što ne troši vreme na spavanje mu je zauzvrat omogućilo da svaki dan ima više aktivnih sati.

- Sve dok se bavite sportom ili pijete kafu sat vremena pre jela, možete sprečiti pospanost. LJudi kojima je potreban trajni fokus u svom poslu imaju više koristi od visokokvalitetnog sna nego dugog sna - rekao je on.

Osvrćući se na vatrogasce i lekare, on je istakao da su ovi pojedinci, uprkos kratkim periodima odmora, veoma efikasni. Britanski "San" je objavio da je Daisuke Hori smatrao da 16 sati tokom dana nije dovoljno vremena da uradi sve stvari koje želi. Tako je počeo da istražuje i praktikuje kraće spavanje.

Kao i mnogi drugi gurui koji propovedaju nekonvencionalne stilove života, Hori drži časove za one koji su zainteresovani da usvoje sličan način života. On je 2016. osnovao je Japansko udruženje za obuku praktikovanja kratkog sna. NJegovo udruženje kaže da se ne slaže sa konvencionalnim verovanjem da je ljudima potreban dugi period sna. Umesto toga, on želi da podstakne sve one koji postaju energičniji tako što manje spavaju da počnu da praktikuju ovu radikalnu metodu.

Prema rečima Daisukea Horija, on je naučio više od 2100 učenika da postanu "kratki spavači". U članku za "South Morning China Post", žena koja je sledila učenje Daisukea Horija tvrdi da je uspela da smanji svoj san na samo 90 minuta dnevno tokom četiri godine. Uprkos tome, uspela je da održi kožu i mentalno zdravlje u dobrom stanju. Foto: Shutterstock

Međutim, njegov metod je naišao na različite reakcije na internetu.

Neki kažu da je pravi majstor upravljanja vremenom i nadaju se da će naučiti od njega. Drugi su, međutim, imali manje nego pozitivne stvari da kažu. Na "Jutjub" videu koji govori o gospodinu Horiju, mnogi komentatori su ostavili oštre kritike na njegov račun.

Jedan od korisnika kritikovao je pojavljivanje gospodina Horija na televiziji "Abema", rekavši da je bio agresivan u forsiranju svoje tačke gledišta i negirao sva mišljenja koja nisu u skladu sa njegovim.

Štaviše, komentator je dodao da je to samo učvrstilo njegovo verovanje u važnost sna, jer mu je niska tolerancija Daisukea Horija na tuđe stavove samo potvrdila da je reč o nekome kome je bilo potrebno više sna.

Prema studiji koju je objavila Nacionalna medicinska biblioteka SAD, gubitak sna je povezan sa raznim negativnim zdravstvenim posledicama kao što su povećan rizik od hipertenzije, dijabetesa, gojaznosti, depresije, srčanog udara i moždanog udara.

BONUS VIDEO: