Ta igranka odigrala se u kultnom delu grada, u popularnoj sali KUD "Žele", a snimak na kojem je zabeleženo kako je Bora pričao o tim danima nastao je povodom 90 godina ovog društva.

- Naravno da se sećam Želovog igrališta i sale. Ko se ne bi sećao, taj nije iz Čačka! Ko ne zna za Železničar... Tamo sam, recimo, gledao odličnog košarkšaša Srećka Jarića, ćaleta Marka Jarića... Mnogo sam mator!

- Ali, na tom istorijskom mestu, održao sam sa bendom prvu igranku u životu. Mi smo se skupili, angažovali lokalnog slikara da napravi plakat. To je bila jedna dugačka rolna belog papira. On je napisao "Čačanski plemići". To je nalepljeno na ogradu gradilišta budućeg Doma kulture.

- "Žele" je kultno mesto! Puno smo vežbali... Bili smo puni ljubavi prema rokenrolu. To je bilo neko lepše i srećnije vreme... I prodali smo sedam karata - ispričao je Bora, a ceo snimak pogledajte i poslušajte u videu u okviru teksta.

BONUS VIDEO: