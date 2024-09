Legendarni roker Bora Čorba biće sahranjen u subotu, u rodnom Čačku.

- Komemoracija će biti održana u Kulturnom centru Čačak, koji se nalazi na Trgu narodnog ustanka sa početkom u 11 časova. Primanje saučešća zakazano je u 13 časova u kapeli na Gradskom groblju u Čačku, opelo počinje u 14 časova, a sahrana je zakazana za 14 sati i 30 minuta - potvrđeno je iz kabineta gradonačelnika Čačka.

"Alo" piše da će hor čačanske gimnazije pevati na sahrani Bori u čast, a pesma "Pogledaj dom svoj, anđele" će se čuti u subotu.

Pre tri godine izabrao grobno mesto

Legendarni roker razmišljao je o sudnjem danu još pre tri godine.

Rokerov prijatelj koji se sa njim družio punih 30 godine, aktuelni gradonačelnik Čačka Milun Todorović otkrio je kako je izgledao trenutak kada je Bora birao mesto gde će večno da počiva.

- Došao je pre tri godine kod mene i zamolio me da odemo na čačansko groblje. Hteo je da pogleda mesto gde će jednog dana počivati. Bili smo nas dvojica, i to je za mene bilo jako setno i tužan trenutak. Nadao sam se da neće nikada doći taj dan, ali on je bio pribran i od nekoliko mesta izabrao je ovo sa leve strane do parkinga. Rekao mi je: "Brate moj neka bude ovde." Ostavio mi je amanet da ga sahranim, Čačak je voleo iznad svega. Danas sam rekao: "Brate moj, biće kako si rekao" - ispričao je Todorović za Glas zapadne Srbije.

On je u prilici da i danas odlučuje i da će sve od sebe da ispuni Borinu poslednju želju.

- Sledi procedura, malo je komplikovano, ali sve ću učiniti kako je rečeno. Ništa mi nije teško, najteže mi je jer sam ostao bez prijatelja i brata kojeg sam znao tri decenije - objasnio je Todorović juče.

(Alo)

BONUS VIDEO: