Rok muzičar i pesnik, Borisav Bora Đorđević, preminuo rano jutros u 72. godini, u Kliničko bolničkom centru u LJubljani.

Autor je devet knjiga, ali je član Udruženja književnika Srbije postao tek kada je, na nagovor drugova književnika, napisao molbu na stonoj salveti. Zbog provokativnih društvenih i političkih tekstova, često je bio predmet mnogih kontroverzi. Za poslednju knjigu poezije "Pusto ostrvo" dobio je nagradu akademije Ivo Andrić. Pre nekoliko godina ovaj rođeni Čačanin postao je Počasni građanin Čačka, grada u čiju je čast prepevao pesmu Last Train to Clarksville grupe "Mankis" u hit "Zadnji voz za Čačak"....

Bora i njegova "Riblja čorba" našli su se i u udžbeniku "Muzička kultura" za osmi razred osnovne škole, u kome piše da je "Riblja čorba" jedna od najpoznatijih rok grupa Srbije i nekadašnje Jugoslavije, a da se njihova pesma "Pogledaj dom svoj anđele" ubraja u najbolje rok pesme ovih područja. Foto: ATA images

Mojih top tri svih vremena

Možete li da nam navedete vaših top tri pesama svih vremena?

- Ne mogu. Ima toliko sjajnih pesama da ne mogu da se odlučim za samo tri. Recimo, na prvu loptu, "Stounsi" i "Wild Horses", "Bitlsi" i "The Fool on the Hill" i "Čorba" i "Pogledaj dom svoj anđele".

