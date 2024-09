Telo pevača juče je stiglo u Čačak, a danas je proglašen dan žalosti u Borinom rodnom gradu koji je voleo.

U današanjem izdanju "Večernjih novosti", osvanule su čitulje u kojima se dirljivim rečima oprostila tri decenije mlađa supruga Dubravka, sin Boris i ćerka Tamara.

Od velikog kolege i prijatelja, oprostio se i Momčilo Bajagić Bajaga koji je bio član benda "Riblja čorba", kao i njegove kolege iz benda.

Međutim veliku pažnju je privukla jedna posebna čitulja u kojoj piše.

- Dragom prijatelju, Borisavu Bori Đorđeviću, poslednji pozdrav velikom čoveku.

Ova čitulja ne bi bila toliko interesantna da nije potpisana kao Žika Živac koji je već pokojni i koji je opevan u pesmi "Priča o Žiki Živcu" Borinog benda "Riblja čorba".

Da li je citulju dao neko od Žikinih i Bornih prijatelja ili je u pitanju neko od duhovitih fanova "Riblje čorbe" koji se simbolično od svog idola oprašta pod alijasom "dežurnog krivca", ostaje misterija.

Branko Savković, poznatiji kao Žika Živac bio je urbana gradska legenda i veliki prijatelj Željka Ražnatovića Arkana. Prema nekim pričama, Žika Živac je proveo deceniju u zatvoru zbog Željka.

Prema tim izvorima, navodno je Arkan pozvao Žiku Živca, dok je ovaj bio na letovanju. On dolazi u Beograd, seda u Arkanova kola i kreće ka Nemačkoj. Na granici ga po dojavi hapse, iz nikad dovoljno jasnih razloga. Ćutao je kao zaliven. Nije želeo nikog da oda.

Kako je Bora doživeo Žikin karakter, možete poslušati u pesmi ispod teksta:

Tekst pesme "Priča o Žiki Živcu"

Žika Živac je dobar ko panja

Ako ga mnogo ne diraju

On u principu izbegava s*anja

Ali ga lako iznerviraju



Žika je rođen sa čudesnim darom

Sa'rani kad potegne desnicu

Zato je tuk'o samo šamarom

Nije koristio pesnicu



Nikada cinkaroš, nikada taster

Ćuti da sačuva drugove

Ko da na usta zalepi flaster

Pa leži tuđe dugove



Kad su u Švapskoj 'apsili Žiku

Grozni nemački policajci

Žika se okrete, pljunu i reče:

Ej, policajci, steram vam ga majci



Žika je uvek nasmejan i vedar

Sa puno smisla za humor

Čak i kad radi kao redar

On je ko dobroćudni tumor



On ima ruke ko lopate

A srce od Rusije veće

Zato se on i žena mu zlopate

Jer nema sreće



Žika Živac je dežurni krivac

On je obeleženi negativac

Dripci kad banku obiju

Žika zaglavi robiju