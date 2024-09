Legendarni umetnik Bora Đorđević prekjuče je sahranjen u rodnom Čačku, a njegova smrt je izuzetno potresla javnost koja neprestaje da pričao njegovim umetničkim dostignućima, ali i privatnom životu.

Pevačica Maja Nikolić je gostovala u jednoj emisiji u kojoj je otkrila tajnu čuvanu 50 godina, a to je da je Bora bio u vezi i ludo zaljubljen u njenu koleginicu Maju Odžaklijevsku.

- Majo, oprosti mi što ću da kažem sad ovu tajnu dugu preko 50 godina. Maja Odžaklijevska je bila njegova velika ljubav kad su bili baš mladi, on onako visok, zgodan, a ona sa svojih 1,55 bili su parekselans par. Sve je prštalo od emocija i ljubavi između njih dvoje. Pesmu "Neke su žene pratile vojnike" je posvetio njoj - rekla je Nikolićeva. Foto: ATA images

Međutim, Odžaklijevska je prokomentarisala ove navode i kaže da to nema veze sa istinom.

Foto: Sarić S.

- Da sam ja bila velika ljubav Bore Đorđevića vi biste to do sada znali. Nemojte se hvatati za izjave Maje Nikolić. To je moj komentar - rekla je pevačica.

(Informer)

BONUS VIDEO: