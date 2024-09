Legenda rok scene je u subotu, 7. septembra sahranjen u Čačku. Brojne kolege i prijatelji su se okupili da upute poslednji pozdrav.

Tim povodom na televiziji Pink gostovale su neke Čorbine kolege koji su govorili o njemu, a u jednom momentu pevačica Maja Nikolić je iznela dugo čuvanu tajnu u vezi s rokerom. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Maja je uputila pevačici izvinjenje što će ispričati tajnu koja je čuvana 50 godina. Bora je bio zaljubljen u Odžaklijevsku i posvetio joj je pesme. Nikolićeva je jedno vreme i živela kod Odžaklijevske:

- Majo, oprosti mi što ću da kažem sad ovu tajnu dugu preko 50 godina. Maja Odžaklijevska je bila njegova velika ljubav kad su bili baš mladi, on onako visok, zgodan, a ona sa svojih 1,55, bili su parekselans par. Sve je prštalo od emocija i ljubavi između njih dvoje. Pesmu "Neke su žene pratile vojnike" je posvetio njoj - rekla je Nikolićeva.

- Bora je bio hodajuća emocija, njega je čekala povorka devojka gde god bi se pojavio. On bi obično putovao autom, a iza njega bi išao šleper pun opreme. Kad bi stali i on izašao, kolona devojaka bi se sjatila oko njega - zaključila je Maja.

Foto: ATA images

- Provela sam dobar deo života družeći se s Borom. Pamtiću sve one pesme koje je napisao za album "Kost u grlu". Saradnja s njim je bila savršena, imam hit koji se zove "Ti si moj sledeći promašaj", to je Bora napisao, u analima je svih realističnih pesama koje je on inače pisao. Bora je bio narodski čovek i kroz pesme je izražavao sve ono što je i narod osećao - zaključila je Maja Odžaklijevska. Maja je otkrila i da je Bora njoj u povoju karijere rekao: "Znaš, ja ću biti jako popularan" i ona je verovala u to.

Bora i Maja su se upoznali još u periodu kada je nastala Riblja čorba, a ona se prisetila kada je Bora trebalo da dovede novog člana, radilo se o Bajagi. Foto: Jutjub printskrin/RTS Muzika - Zvanični kanal, Profimedia

- Sećam se, govorio je da ima dečka koji će se sigurno dobro uklopiti i da je veliki talenat jer je perspektivan, to je bio Bajaga. Nikad neću zaboraviti rumene i crvene obraščiće Bajage kada je ušao u grupu - dodala je čuvena pevačica.

