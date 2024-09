- U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: "Fahreta, Fahreta!" Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: "Ja ću tebe zvati Brena". Ja kažem: "Ko je ta Brena?!" Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša - otkrila je pevačica.

- U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tokom gimnazijskih dana počela sam da pevam po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren - ispričala je Brena.

Daleke 1981. pokojni Milovan Ilić Minimaks ispred Brena dodao je i Lepa, pa je tako nastao nadimak pod kojim se pevačica proslavila. Foto: V. Danilov

- Nisam volela to Lepa jer nisam mislila da sam lepa na taj način - istakla je folk diva.

Fahreta Živojinović je jedna od mnogih javnih ličnosti sa domaće scene koja je promenila veru. Iz islama pevačica je prešla u pravoslavlje, a na krštenju dobila ime Jelena. Brena nikada nije pričala o razlozima koji su je naveli na ovaj potez, ali se pridržava svih pravila 'nove vere', te praznuje pravoslavne praznike i slavu Aranđelovdan.

Foto: D. Mišić

Ona je isticala da su je pogađale spekulacije u javnosti vezane za promenu imena i vere.

- Pravile su se razne spekulacije o promeni mog imena i vere, zaista je bilo teško podneti sve te besmislice. Moja publika i porodica su bili nešto što predstavlja adrenalin za životom - rekla je Brana za emisiju Ekskluziv.

Lepa Brena je svojevremeno gostovala na hrvatskoj televiziji gde je dobila neumesno pitanje od voditeljke Elizabete Gojan da li se stidi svog muslimanskog porekla. Foto: Z. Knežević

- Ja da sam znala da ću biti ovoliko popularna, ja bih sebi dala neko ime, kao Sofija, ili Klaudija, Elizabeta. U to vreme su najveće zvezde bile Elizabet Tejlor, Rakel Velč, a sada više nema tih tako velikih i pravih zvezda, zato što se sve nekako pojednostavilo – rekla je tada pevačica, dok ju je voditeljka prekinula pitanjem stidi li se svog muslimanksog imena.

- Zašto bih se stidela?! Ja sam bila i ostala to što jesam. Ponosna sam na svoje roditelje, na svoje korene. Svaka osoba koju je majka rodila ovakvu kao mene treba da ceni svoje roditelje, poštuje svoje ime i prezime i svoje poreklo. Tako da sam ja ostala ono što jesam. Jedino su se sa mojom popularnošću menjali drugi oko mene – objasnila je Brena, ne obazirući se na neukusno pitanje.

