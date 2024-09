Glumica Katarina Žutić, ćerka Svetlane Bojković i Miloša Žutića, otkrila je jednom prilikom da joj je bilo veoma teško da se istakne u javnom svetu i dostigne uspeh poznatih roditelja.

Zbog ovoga je, kako kaže, bila primorana da naplaćuje intervjue.

- Ja stojim iza toga da naplaćujem intervjue. Zašto sam počela da naplaćujem intervjue? Zato što sam bila u nezahvalnom položaju, ćerka sam ljudi koji su već etablirani. Pogotovu mama je ultra popularna i neminovno sam bila u njenoj senci. Pitanja novinara su bila vezana isključivo za to koliko mene mama uči, a koliko malo uči, a koliko ja nju, a kako je biti dete poznatih roditelja, otkrila je Katarina. Foto: ATA images

- Ja sam shvatila posle deset godina bavljenja ovim poslom da nikada neću uspeti da se izvučem iz toga. Onda sam počela da naplaćujem intervjue, odnosno da prestanem da ih dajem. Niko nikada nije imao nikakvu drugu ideju o tome šta bi mogao da me pita. Mediji me ne vole, ali to je manje bitno. Ja imam veliku sreću što mogu da radim posao koji volim i što od toga kako-tako ipak mogu da preživim, otkrila je svojevremno Katarina za "Niški portal".

