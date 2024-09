Glumac Miloš Tanasković gostovao je u četrnaestoj epizodi podkasta "BINDŽ" kompanije Novosti u kom je otkrio brojne nepoznate i zanimljive detalje sa snimanja serije "Klan", o saradnji i prijateljstvu sa kolegama, a glumac je takođe govorio i o detinjstvu, odrastanju i intimi.

Miloš se u toku razgovora prisetio i saradnje sa legendarnim glumcem Mustafom Nadarevićem.

- On je jedan od najznačajnijih ljudi u mojoj karijeri, ali i životu. Zajedno smo radili mesec dana, kada sam išao da se upoznam sa njim, noge su mi se odsekle. On je bio veliki čovek i veliki glumac, a tu vrstu dobronamernosti prema meni kao mladom kolegi nisam doživeo nikada u životu. Ja sam mu prvih deset dana persirao, a on mi je vređao sve članove familije dok nisam prešao na "ti", započeo je priču Miloš. Foto: V. Danilov

- Jedan drugar mi je javio da je umro, mi smo se čuli par dana pre toga, a on mi je rekao da je dobro, međutim to je bila lažna vest. Ja sam Mustafu odmah pozvao, a on mi je rekao: "Živ sam ljubavi, nisam umro". To je bila jedna "patka" koju je pustio njegov kolega iz serije "Lud zbunjen normalan", rekao je glumac.

Foto: D. Milovanović

- Posle nedelju dana sam ga ponovo pozvao dlja vidim kako je, a on mi kaže "Zamisli ono g**** nije demantovao da sam umro", a posle par dana je i zaista preminuo, prisetio se Miloš u podkastu "BINDŽ".

Brojne druge zanimljive anegdote iz njegovog života Miloša Tanaskovića možete pogledati u videu uspod:

