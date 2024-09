Od “Ubica mog oca”, preko “Kostiju”, “Hotela Balkan”, “Dare iz Jasenovca”, pa do “Lihvara”,”Pevačice”, “Oluje” i “Usekovanja”, glumac Zlatan Vidović se definitivno svrstao u red trenutno najpopularnijih regionalnih glumaca. Tvrdi da je za umetnika najveća blagodet kada tumači različite junake kojima pokušava da uđe pod kožu.

- U poslednje vreme sam tumačio različite likove i to je zaista najveći blagoslov za glumca kada ima priliku da igra što različitije životne i živopisnije likove. Svakom liku se podjednako dam i svaki mi je na svoj način poseban, tako da ne bih nijedan izdvajao. Mislim da je svaki bio dragocen za kreiranje i uz to mi poslužio da što više razvijem glumački habitus i da treniram svoje glumačke alate - izjavio je za “Blic magazin” Zlatan Vidović (39) koji je rođen u Fojnici, osnovno obrazovanje je završavao u Gradišci, a studirao Akademiju umetnosti u Banjaluci.

Ističe da su uloge te koje su uvek birale njega.

- Mislim da nikada nisam imao priliku da biram ulogu i uvek su one nalazile put do mene. Smatram da je to nekako najbolji put za glumca jer uvek i dobijem ono što podsvesno želim, jer da ne želim, one ne bi ni dolazile do mene.

Međutim, Zlatan je par puta pričao i tome koje je sve poslove obavljao pre nego što je počeo da se bavi glumom.

- Vodio sam veoma koloritan život, tako da kažem, u mladosti. Svašta sam radio. Često sam provodio vreme kod bake i deke na selu, pa sam sa njima išao da obavljam poslove u polju, ali sam i prodavao svinje, maline, gljive… Posle sam u životu i konobarisao, prodavao ulaznice za utakmice, CD-ove, lubenice - ispričao je Zlatan u "Premijeri".

- Nikad mi nije bilo ispod časti da radim bilo šta. Iz ove perspektive mi je veoma drago što sam kroz te raznorazne poslove imao priliku da upoznam mnogo ljudi, a samim tim i da shvatim kako oni funkcionišu, kakvu su njihove psihologije. Tada mi nije bilo ni na kraj pameti da će mi to biti od koristi kada počnem da se bavim glumom - rekao je glumac i nastavio:

- Ipak, sve to se pohranilo u neke ladice u mom mozgu koje otvaram kada mi je potrebno za neki lik koji radim. Bavio sam se profesionalno i fudbalom. I danas se uvek nađe termin da se odigra poneka utakmica ili, ako ništa drugo, da se odgleda. Ne propuštam fudbal, tenis, košarku. To mi je jedan od izduvnih ventila od svih poslovnih zadataka koje imam. Moja ćerka Lenka i ja zajedno idemo da gledamo utakmice, ali i igramo tenis zajedno. Ona trenira taj sport već četiri-pet godina. Sportski je tip, pa se negde povezujemo i na tom nivou. Sada je u tom uzrastu kada je bliža pubertetu, pa se snalazim kako mogu i umem sa njenim prvim simpatijama!

