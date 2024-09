Đorđević se svojevremeno u emisiji, koja je prikazana u okviru emisije "Oko magazin" na RTS-u, prisetio početaka, ali i susreta sa legendarnim pevačem grupe Deep Purple, Ianom Gilanom, koji ga je motivisao da se vrati u Beograd.

- Nekako čovek, ma koliko bio spreman za uspeh, uvek ga taj uspeh iznenadi i nekako zaprepasti, bukvalno ga zatekne. Recimo, kada je počelo sve, kada smo na prvoj probi zajednički odsvirali "Lutku sa naslovne strane", nekako smo znali i osećali da je to velika pesma, da je to važna pesma. I verovali smo i sanjali da postanemo popularni i onda je to doseglo neke neviđene granice. Prvi veliki koncert Riblja čorba je imala na Tašmajdanu 1979. godine, 1. septembra, i tu nas je zaprepastilo to. Tada nisu postojali mobilni i ostale gluposti komunikacijske. Jednostavno, svi su znali tekst. Kako su ih saznali, to ostaje i dalje tajna. Ceo stadion je pevao sa nama. Koncert je bio rasprodat. Imao sam toliku tremu da na dan koncerta ceo dan sam proveo u krevetu, sedeći u ćošku i drhteći od straha, bukvalno. Dok nisam izašao na binu. I posle četvrte pesme krenulo je skandiranje "Boro, majstore". Ja sam se rasplakao, a Miša (Aleksić) je rekao: "Sada ćemo da ih..." I onda smo krenuli... I tu smo shvatili - rekao je svojevremeno Bora.

Đorđević se onda prisetio susreta sa Ianom Gilanom.

- Ali, opet, šta je znam. Postali smo strašno veliki, veći nego što možemo da podnesemo. I, naravno, otuđili smo se. Malo od ljudi koji su nas napravili velikim. Dok jednog dana nisam sreo Iana Gilana, mog idola. Pošto smo sarađivali sa DŽonom Mekojom, basistom Gilan benda. I odemo u London da se vidimo sa DŽonom, da se nešto dogovorimo. Gilan bend je snimao neki spot i čekamo ih u pabu. I dolazi ceo bend u pab, dolazi Ian Gilan, zvezda par ekselans. U međuvremenu, mi smo se okružili telohraniteljima... Duže je trajalo slikanje i davanje autograma nego sam koncert. I dolazi Ijan Gilan i pita me: "Šta piješ?" Ja gledam, ne mogu da verujem. Ja kažem konjak. Pitam moju bivšu šta ona pije, ona kaže konjak. I vidiš veliku svetsku zvezdu nosi tacnu, probija se kroz narod i nosi dva konjaka. I rekoh: "Boro, idi u... Vrati se u Beograd. Otpusti sve telohranitelje." Odlučih da ostanem normalan i da odem i u kladionicu, i na pijacu, i u kafanu i bilo gde sasvim normalno i da ponovo ostvarim tu vezu sa ljudima koji su nas napravili velikim. I tako je ostalo, hvala Bogu, do danas - rekao je svojevremeno Bora.

(RTS)

