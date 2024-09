Sonja Savić je u kultnom filmu tumačila lik simpatične Marte, a jednom prilikom je otkrila zbog čega nije glumila u nastavcima ovog ostvarenja

Film "Mi nismo anđeli" Srđana Dragojevića važi za jedan od kultnih. Snimljeni su i nastavci, ova komedija je danas legendarna. Radnja je jednostavna u svakom od nastavaka Anđeo i Đavo se bore dušu jednog od likova.

Srđan Todorović je bio Đavo, a Uroš Đurić Anđeo u svim delovima. U prvom je igrala i Sonja Savić, koja je tumačila lik Marte, a u intervjuu koji je dala 2005. godine za zagrebački "T portal" glumica je otkrila zašto nije igrala u nastavku. Foto: ATA images/Stefan Tomašević

- Tu je bilo njih troje-četvoro koji su se rvali za honorar. Žika Todorović im je bio problematičan, inače ja Žiku jako volim i drago mi je što ih je dobro "uradio" za pare jer to i zaslužuju. Možda su oni hteli i bez njega, ali su valjda shvatili da bi bilo "too much" da nema ni Žike…

- Inače, koliko ja shvatam, reditelj i tri glumca. Dakle četiri honorara, zaradili su oko dva miliona dinara. Znate li vi kolike su to pare?! Koliko sam čula, režiser je sad trebao da radi neki angažovani film, ali se odlučio za "Anđele 3“. Ne smem ništa da pričam o tome jer neću dobiti ulogu, ha-ha!, rekla je Sonja Savić tada.

