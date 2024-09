Danina je 2013. godine rešila da se povuče iz glume zbog toga što je želela da osnuje porodicu. Ona se pred crkvenim oltarom udala 2013. u Beogradu za menadžera i biznismena Aleksandra Kukanjca, a ubrzo su dobili sina Maksima.

Kad je beba imala osam meseci bračni par je spakovao kofere i odselio se u Australiju.

Brak sa Kukanjcem okončala je posle godinu dana od venčanja u Sidneju, a danas je samohrana majka koja najveću pomoć ima od svojih roditelja. Razvod je, kako su tada navodili mediji, bio težak.

Inače, Aleksandar Kukanjac, producent i menadžer, postao je poznat javnosti kao dečko pevačice Aleksandre Radović. NJih dvoje su bili zajedno na samom početku njene pevačke karijere, a priča se da je upravo on bio njena najveća ljubav.

Navodno, pevačica mu je posvetila nekoliko njenih pesama jer im je ljubav bila velika i iskrena. Međutim, nakon raskida svako je krenuo svojim putem.

Aleksandra Radović se udala za biznismena Aleksandra Zeremskog, sa kojim je dobila i ćerku, ali se nakon nekoliko godina, kao i njen bivši, razvela.

Za više od 20 godina karijere Aleksandra Radović napravila je veliki broj balada, a omiljena pesma joj je “Bivši dragi”.

- Moja omiljena je “Bivši dragi“ koju sam ja komponovala, a od ovih koje su radili drugi “Kao so u moru“, “Čuvam te“ i “Pamti me“. Ne mogu da ih izdvojim svaka je drugačija i za svaku me nešto veže, svaka je nastala u različitoj fazi mog života - kazala je ona ističući da je numera “Bivši dragi“ više ne pogađa kao ranije i da više nije to taj osećaj kada je peva i ne proživljava svaku reč kao ranije - rekla je pevačica.

