Toto Skilaći bio je heroj Italije, igrač koji je iz senke uspeo da 1990. godine na prvenstvu sveta postigne šest golova i dogura Italijane do polufinala. Bio je najbolji strelac turnir i to je najavilo veliku karijeru u Juventusu i Interu gde je osvojio dva Kupa UEFA, a malo ko zna da ima i manje poznatog rođaka koji je bio fudbaler.

Mauricio Skilaći je takođe dogurao do Serije A, igrao je za Palermo, Rimini, Lacio, Mesinu i Juve Stabiju kao napadač, kao i za Likatu u nižim rangovima. Ipak, prošao je mnogo gore od svog slavnog rođaka i nakon karijere je završio na ulici gde dse nalazi i sada! Iako je bio veliki talenat, za Palermo je debitovao sa 17 godina nije život prošao onako kako se očekivalo.

Sada ima 62 godine i jedva preživljava, a vratio se na Siciliju i u Palermu sada prosi na ulici. Malo ko ga prepoznaje, ali su neki navijači uspeli da naprave akciju da mu prikupljaju pomoć. Jer ako se Mauricio Skilaći uskoro ne skloni sa ulice, neće još dugo poživeti nažalost... Foto: Jutjub printskrin/Antonio Turco

- Dopustiću drugima da ovo kažu, onima koji su me poznavali u fudbalu, nisam drzak - rekao je Mauricio kada su ga pitali da li je zaista bio veći talenat od svog rođaka Salvatorea poznatog kako Toto. A istakao je da fudbal više i ne gleda:

- Toliko mi je dao, ali mi je oduzeo još više. Zato fudbal više uopšte i ne gledam, radikalno sam se odvojio od svega!

Mauricija Skilaćija je kao igrača otkrio nekadašnji trener Crvene zvezde Zdenjek Zeman, koji ga je doveo u Likatu odakle se probio. Igrao je odmah iza špica, davao golove, ali bio i kreativan, a kada je potpisao za Lacio i dobio šestocifreni ugovor krenuli su problemi. Lekari mu nisu dobro izlečili povredu tetive, a kada je karijera zbog toga krenula nizbrdo okrenuo se drogama!

- Svi kažu da sam bio jači i bolji od Tota. Možda, ali sigurno nisam imao sreće kao on - rekao je Skilaći koji sada kao beskućnik spava u "Fijat Pandi" i prosi na ulici. Kada su krenuli problemi sa drogom napustila ga je porodica, žena i deca, a i sada se seća nekoliko srećnih godina u karijeri sa setom.

- Najbolje sam živeo sa Zemanom, tada sam davao golove stalno. Onda je došao Lacio, živeo sam u luksuzu, promenio sam 38 automobila, igrao sam na stadionu iz snova rimskom "Olimpiku". Imao sam ugovor na 500 miliona lira za četiri godine! I potom nešto nije krenulo kako treba. Prvo povrede, pa pozajmica u Mesini, gde sam igrao sa Totom. Sve novine su pisale o nama, ali se moja karijera završila u Rimu. Povredu mi nisu sanirali kako treba i nisam mogao da igram. Zvali su me "misteriozni fudbaler" i "imaginarni invalid" jer sam uvek bio u bolnici. A zapravo sam imao pokidanu tetivu. Kada su to primetili u Mesini karijera mi je bila gotova. Otišao sam u Juve Stabiju, imao sam 33 godine i tada sam se navukao na drogu - istakao je on.

- Kao što znate, pomažemo Mauricoiju Skilaćiju, beskućniku sa psom na Pjaci Verdi. On ide testove itd. i pomažemo mu s njegovim psom. Mauricio je u teškom stanju. Umoran je od jedenja kupovne hrane (sendviči, pečena testenina, itd.). Da nam pomognete, pišite mi - napisao je jedan volonter nedavno.

A osim ispovesti o drogiranju Mauricio Skilaći je otkrio i jednu "javnu tajnu", a to je da je u Seriji A uvek bilo dopinga.

- Kokain, Heroin... U međuvremenu sam se razveo. Zeman? Još uvek mislim o njemu svako malo. Poludeo je zbog mene. Bio je sjajan na terenu i van njega - rekao je Skilaći i priznao - Doping? Uvek je bio tu. Savetovali su me da uzmem kreatin i ja sam verovao lekarima. Bio je zabranjen, ali sam ih poslušao. Novac da se nameste mečevi? Samo su mi ga jednom ponudili, odmah sam rekao Zemanu i rekao mi je da odbijem. A onda smo odigrali 0:0 i pogodili osam stativa - setio se on.

Sada luta ulicama sa grupom skitnica, a njegov rođak ga se više ni ne seća.

- Moj pad je bio brz, našao sam se na ulici. Ne mogu da nađem posao, spavam po vozovima i stanicama. I drugi su sa mnom, mi smo grupa od 20 propalica. Moj rođak Toto i ja se ne čujemo više. Malo sam radio u školi fudbala, ali da bih radio tu potrošio sam koliko sam i zaradio. A i umorio sam se od priča ljudi da neće da vode decu da treniraju kod nekoga ko se drogirao. Dotakao sam dno i sada želim da se dignem - poručio je on.

(Mondo)

