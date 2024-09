NJen novi tekst na blogu "Kako umrijeti bez stresa" inspirisale su fotografije iz mladosti i sećanje na ono što je bila tad. Sećanje na momenat u kojem je rešila da preuzme kontrolu nad svojim životom i postane ono što je danas - jaka žena zadovoljna sobom, koja se "smeje i petkom, i nedeljom i ponedeljkom".

- Jutros mi je kći, pitaj boga čime izazvana, poslala moju fotku kad sam imala dvadeset i šest godina. Bila sam presretna, mlada mama. O čemu sam sanjala?

- Sjećam se da bih, kad bismo se vozili noću, gledala u blještave prozore i maštala kako ću jednom, jedne noći, viđeti kako moj prozor sja. I bi tako. Stekla sam ja svoj prvi prozor jako rano, ali to nije bilo to. Željela sam više svojih prozora na svom većem zidu. I bi tako. Ali to nije bilo to - deo je Rudaninog teksta.

