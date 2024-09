Pobednica "Zvezda Granda" DŽejla Ramović otkrila je detalje iz svog emotivnog života, pa je bilo neizbežno i da se dotakne Marije Šerifović sa kojom je povezivana u medijima.

- Povezivali su me dosad sa bilo kim, sa kim god me vide. To je donekle i smešno, nije bitno ko, šta... Na emotivnom planu nema ništa i dalje, to je to, nestabilno - rekla je ona.

- Šta bi trebalo da ima idealni muškarac? Uh, to je za mene vrlo teško pitanje, nikad ne znam da dam tačan odgovor. Svi moji prethodni momci su bili potpuno različiti. Tražim poštovanje i razumevanje. Moje veze su uvek bile tajne - istakla je DŽejla za televiziju "E". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pripadnici sedme sile su je upitali u kakvom je odnosu sa pevačicom Marijom Šerifović, sa kojom je svojevremeno sarađivala i putovala,a onda je dala brutalan odgovor.

- U kakvim sam odnosima sa Marijom? Samo sam vas čekala... (smeh) Hajde pitajte nju nekad. Zašto me ne pitate za bilo koga drugog? - rekla je DŽejla, pa prokomentarisala Marijinu blisku prijateljicu i koleginicu Jovanu Pajić i njen hit "Ludilo moje".

- Sve najbolje mislim o njoj. Ta pesma je svima obeležila leto - dodala je Ramovićeva.

