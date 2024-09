Trač da novinari Ruška Jakić i Vanja Bulić imaju vanbračno dete godinama je bila jedna od pikanterija koje su intrigirale javnost, a sada je voditelj Ognjen Amidžić probudio duhove iz prošlosti i upitao ih - šta je prava istina.

- Vanja, da li je istina da ti i Ruška imate vanbračno dete? - upitao je Amidžić, a Ruška je odmah objasnila kako je pokrenuta lažna "buva" o vanbračnom detetu. "Krivac" je upravo jedan od dvoje glavnih likova te izmišljene priče. Foto: ATA images

- On gostuje u nekoj emisiji i "otkrije" da mi imamo vanbračno dete. Ja pozovem njegovu ženu i pitam da li je normalan ovaj tvoj muž? On me zove i kaže ovo je osveta - započela je Ruška i nastavila:

- Bio mi je gost na "Pinku" u emisiji, imao je neke cipele na kojima se na đonu videla cena - piše 500 dinara. Znači, on je došao pravo od obućara, ja skinem cenu i pred njim pokažem u kameru. NJega bilo sramota i kaže mi: "Dobro, dobro, ali za ovo ću ti se osvetiti" - ispričala je Ruška.

Foto: V. Danilov

Vanja je istaknuti novinar koji je sagradio uspešnu karijeru, sa samo jedan od trojice sinova je krenuo njegovim stopama.

Reč je o Dušanu Buliću, koji je objavio prvi roman, dok su druga dva Vanjina sina krenula potpuno drugačijim putem.

Vanja je u braku pet decenija sa suprugom Slađom koja je njegova velika podrška. Iz velike ljubavi dobili su tri sina, Ognjena, Dušana i Ivana. Međutim, Vanja žali što nikada nije dobio ćerku.

- Žena i ja smo želeli još dece. Imali smo dogovor da ćemo imati troje, svake četiri godine po jedno. Drugo po redu dete žena je izgubila u četvrtom mesecu trudnoće. Bilo je strašno, jedva je ostala živa. Četiri godine nije mogla da ostane u drugom stanju, da bismo posle dobili blizance. Na isti dan kad smo izgubili dete, dobili smo blizance. Iako ne verujem u takve stvari, to je bilo čudo - rekao je za "Gloriu".

