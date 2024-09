Kreativni direktor "Grand" produkcije Saša Popović primljen je u Kliničko-bolnički centar Zvezdara. Čuveni estradni mag poslednjih meseci susreće se ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je pre nekoliko dana i hospitalizovan.

- Saša se nalazi u apartmanu u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara jer se ne oseća dobro. Hospitalizovan je i pod stalnim je nadzorom lekara. U lošem je stanju, ne može biti pušten na kućno lečenje - rekao je kratko izvor za "Informer", ne želeći da oda više informacija. Foto: ATA images

Tim povodom se oglasila i Zorica Marković i pričala o Sašinom zdravstvenom stanju.

- On je moj prijatelj i naravno da me interesuje kako je. Čula sam se sa Suzanom i ona mi je rekla da je pod terapijom i da se bore. Uz Božiju pomoć, sve će biti kako treba i svi se nadaju da će Sale biti bolje. To je sve što znam. Suzana i ja smo se čule pre nedelju dana i sve to mi je bolno. Nisam čula da je u bolnici, ali ću je pozvati sada. Tuga mi je da zovem, da mi isto kaže, samo terapija i da se bore. Ne mogu da očekujem ništa fascinantno i na bolje. Rekla sam im ljudski, šta god mogu da pomognem, da me pozovu - rekla je pevačica za "Informer".

Podsetimo, Saša Popović se pre nekoliko dana, prvi put nakon 20 godina koliko se prikazuje muzičko takmičenje "Zvezde Granda", nije pojavio na snimanju emisija nove sezone.

- Saletovo zdravstveno stanje trenutno je takvo da se danas neće pojaviti, ali ga očekujemo brzo. On je sve spremio i maestralno odradio i kako su nam rekli, vrlo brzo se vraća.

