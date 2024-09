Voditelj Ivan Kleut ispričao je, u emisiji čija je tema bila upravo dugovečnost brakova poznatih ličnosti, zanimljivu priču o tome kako su se dvoje glumaca upoznali i započeli svoju vezu.

- Oni su u braku preko tri decenije. Mi smo jako malo i čuli o njima i njihovom braku, ali evo ispričaću nešto zanimljivo vezano za njihovo upoznavanje. Oni su se upoznali još na Akademiji. Olga je nešto tog dana došla ranije na neko predavanje, imali su neku vežbu. Pele je sedeo tu i samo prišao i rekao, ja ću s tobom da se oženim! I on ju je gledao, a Olga je mislila šta je tebi, jesi ti normalan?

Dalje se sve odvijalo kao na filmu. Foto: ATA images

- Ona se njemu dopala i on je nju ispratio do kuće. I sad opet kao ono na filmu. NJih dvoje tu stoje ispred vrata, ona ima cimerku i govori mu: Pa ne možeš da uđeš, kako ona već to izgovra. To poslepodne su samo pričali i kao lepo razgovarali, ali posle dva dana on se uselio kod nje i nakon toga, tek posle nekog vremena su se uzeli. To je bila otprilike svadba nalik venčanju Dragana Nikolića i Milene Dravić, skromno u krugu prijatelja i kumova. Olga nikad nije volela venčanja, to je isto rekla, nije je to nikada privlačilo.

(Kurir)

BONUS VIDEO: