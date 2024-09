Proslavljeni srpski glumac Miki Manojlović gostovao je u emisiji "Jedan dobar dan" na RTS-u, te iznenadio voditelje, ali i publiku, kada je izneo niz kritika.

Kako je istakao, njegova želja je da se digitalizuje serija "Vuk Karadžić", iako je u emisiju pozvan povodom emitovanja "Otpisanih".

- Ono što bih voleo da kažem, a sad je prilika, meni nije jasno, a imam pravo to da kažem... Meni nije jasno da RTS nije digitalizovala seriju, koja je jedina naša serija koja je dobila najveću međunarodnu nagradu, seriju koja se zove '"Vuk Karadžić". On nije digitalizovan i ne znam gde to držite. To je jedan gaf, nepažnja, rekao je glumac. Foto: N. Skenderija

- Sigurna sam da ćemo to uraditi, a vi nam onda obećajte da ćete, kada budemo ponovo gledali "Vuka Karadžića", da ćete nam doći. Može?, rekla je Kristina Radenković.

- Ako bude digitalizovan, ako ne bude neću nikad doći, rekao je Miki.

