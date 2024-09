Nedavno je za medije otkrila pravi razlog odlaska sa RTS-a:

- Odlazak sa RTS bila je teška odluka, jer je to bila prva velika televizija na kojoj sam naučila mnogo, stekla slavu i imala odlične godišnje odmore. Ipak, za takav brend kakvim su smatrali "Slagalicu" moja plata bila je mizerna te 2012. godine. Foto: Jutjub printskrin/metubemetuber

- Dobila sam bolju priliku. Moja želja je bila da napredujem, da menjam nešto u svom životu. U tom trenutku "Slagalica" je fenomenalan kviz i bila i dalje je. Ali ja sam željela da se bavim i uredničkim poslom, da radim još nešto. Dobila sam odličnu priliku od televizije "Prva", da radim emisiju. Prešla sam tamo, to mi se dopalo - rekla je Danijela Pantić. Foto: Milan Maričić/ATA images

Na pitanje da li bi iskoristila istu priliku da ju je imala na RTS-u, Danijela je rekla sledeće: Foto: ATA images

- Da li bi iskoristila? Naravno. Ali u tom trenutku to, mislim da nije moglo. I na kraju, to je meni negde bila i odlična škola za dalje. Nisam dugo radila na televiziji "Prva", ali sam ceo taj put me podstakao da odem u produzetničke vode, da krenem svoju priču, da krenem sa edukacijom, sa coaching-om i dovela upravo do ovoga u čemu ja danas uživam - rekla je Danijela Pantić.

(Telegraf)

