- Ovo je bio predmet kao i svi drugi takvi predmeti, osim što je poznata ličnost u pitanju. Kazna je u skladu sa zakonom. Čovek je iskoristio mogućnost, koju zakon dozvoljava, da se otkupi kazna. On je otkupio kaznu i to je to - rekao je Karkin. Dodao je da se o postupku nije ranije govorilo jer je u pitanju maloletnik.

- Javnost je sada zainteresovana jer je on poznata ličnost, ali tu ništa nije bilo neobično ni posebno. Tu je bio redovan postupak bez bilo kakve nagodbe, ičega. Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu, saslušalo svoje svedoke, saslušani su svedoci odbrane i donesena je presuda. Osuđen na godinu zatvora i to je to - objasnio je.

- Da me pogrešno ne shvate. Ne minimizujem ja ovaj slučaj, ali delo za koje je on osuđen, u pitanju su dva dodira. I za ta dva dodira je dobio godinu dana zatvora. Kasumović je dolazio redovno na postupak, pojavljivao se. Žalili se i mi, žalilo se i državno tužilaštvo. Sada ne mogu da se setim jesmo li se mi žalili na visinu kazne. Znam da nismo bili zadovoljni presudom - dodao je. Karkin kaže da se s Kasumovićem posle presude više nije čuo. Foto: Jutjub printskrin/ Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL | FIST Pro

- Proglašen je krivim, tužitaštvo se žalilo, Kantonalni sud odbio žalbu i postupak je završen. On je iskoristio mogućnost i otkupio kaznu, kao u 90 drugih predmeta. Drugi će reći jedno, ali ja govorim kako je bilo - zaključio je advokat.

Podsetimo, Kasumović je zbog bludničenja nad maloletnikom osuđen na godinu dana zatvora (ali kaznu je otkupio). Za celu situaciju se saznalo nakon što je mladić u Narodnom pozorištu u Sarajevu javno istupio posle predstave i poručio da je bio žrtva pedofilije te da je Kasumović počinitelj. Međutim, on nije žrtva iz presude.

Foto: ATA images/Z. Milutinović

Mladić koji ga je prijavio javio se i kazao da se sve dogodilo 2019., kada je imao samo 15 godina. Kaže da je taj dan njegov otac krenuo u jedan sarajevski lokal i da je poveo njega. U tom lokalu sedelo je šire društvo, uglavnom prijatelji njegovog oca, a među okupljenima se našao i Kasumović.

- Ja sam odrastao na seriji "Lud, zbunjen, normalan" i njega sam odmah prepoznao i bilo mi je drago da ga vidim uživo - navodi. - Sedeli smo i on mi se obratio. Pričao mi je o tome kako se snimaju serije, o kamerama kako se postavljaju za određene scene, a ja sam hteo da upišem Akademiju scenskih umetnosti pa mi je sve to bilo zanimljivo - ispričao je mladić, između ostalog.

