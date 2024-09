O njegovom privatnom životu ne zna se mnogo. Bio je u braku sa arhitektom i scenografom Milicom Ejdus, sa kojom ima ćerku Vanju, koja je takođe glumica, i sina Filipa.

Mnogi kažu da je bio oženjen najlepšom Beograđankom, a ovako je govorio o svojoj Milici.

- Primetio sam je mnogo pre nego što sam je upoznao. Stanovao sam kod Pravnog fakulteta, a ona je tuda svakodnevno prolazila sa drugaricama na putu do Arhitektonskog fakulteta. I stvarno je bila prelepa, pa su je primetili i svi drugi, ne samo ja. Mi smo u to doba bili klinci, one su već bile studentkinje, a mi gimnazijalci. Foto: Anđela Stevanović Živković

- Nisam ni sanjao da će biti moja. Kasnije smo se upoznali i sve je imalo prirodan put, pa je tako došlo i do našeg zbližavanja i braka. Venčali smo se kada sam se vratio iz vojske 1975. godine i naravno da sam bio ponosan na suprugu, ali i na sebe što sam uspeo da osvojim jednu od najlepših žena Beograda - rekao je glumac svojevremeno.

Na sceni je bio redovan, i odigrao je više od 150 dramskih uloga, snimio više od 50 filmova, serija i televizijskoh drama. Kako je objasnio, samo jednom se zabrinuo za sebe.

- U jednom periodu života sam imao ozbiljnih zdravstvenih problema i bio sam u komi. Tog perioda se ne sećam, ali kada sam se probudio i shvatio da ću 95 posto ostati paralizovan, ali da ću biti živ, govorio sam: „Pa ništa. Predavaću studentima, uostalom, može da se glumi u kolicima“. Foto: ATA images

- Gluma me nije napuštala ni onda kada sam bio očajan. Tada sam razmišljao da je bolje da sam umro nego što sam nepokretan, ali ne zbog sebe, nego zbog porodice i tereta koji bih bio mojim najbližima. Srećom, nauka i odlični doktori su me i izvukli i jedan sam od retkih koji je uspeo da preživi tu bolest - rekao je Predrag za magazin Azra.

Glumac je tada rekao da je nakon teških trenutaka počeo da brine o sebi.

- Stalne kontrole su bitne. Mi smo nacija koja prevenciji ne pridaje značaja. Onda nas odjednom snađe neka strašna bolest koju si mogao na vreme da otkriješ pomoću jednogodišnjih kontrola. Pratim svoje zdravlje i pokušavam da ne trošim sebe previše, ali opet i da se ne pazim preterano. Suština je da sačuvam zdravlje, ne da bih ostao živ, nego da bih mogao da igram. Foto: N. Skenderija

Bio je član amaterskog pozorišta Dadov, zatim Narodnog pozorišta u Beogradu odakle je otišao zajedno sa Svetlanom Bojković i Mikijem Manojlovićem u znak protesta zbog dolaska Aleksandra Berčeka na mesto upravnika 1993. godine.

Od 1985. do 1989. bio je predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. A strepeo je samo da ga ni na platnu ni na daskama ne ukalupe u mlade ljubavnike.

Predrag Peca Ejdus preminuo je posle duge i teške bolesti u 72. godini 28. septembra 2018. godine. NJegovom ispraćaju prisustvovale su stotine ljudi. Počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

