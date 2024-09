Ova bolničarka visoka 170 centimetra, u maju ove godine imala je 82 kilograma, i njen indeks telesne mase (BMI) bio u kategoriji gojaznosti. Međutim, u roku od samo 10 dana nakon što se držala plana da jede konzerviranu ribu, izgubila je bez po muke šest kilograma, a do 70. dana, pala je na 72 kilograma, što je samo jedan kilogram od idealne zdrave težine.

Ona tvrdi da je dijeta sa visokim sadržajem proteina takođe pomogla u otklanjanju bolova uzrokovanih uobičajenim problemom stopala poznatim kao plantarni fasciitis, odnosno stanje koje uzrokuje bol u dnu stopala, oko pete i svoda, posebno kada hodate. Naučnici nisu sigurni šta ga tačno uzrokuje, ali je poznato da ga višak kilograma pogoršava zbog prevelikog pritiska na stopalima.

U razgovoru sa doktorkom na društvenim mrežama Anet Bosvort, poznatijom kao dr Boz, DŽejn je izjavila da je njen bol u stopalu prešao "sa 10 na dva" nakon dijete sa sardinama. Foto: Profimedia

- Prve nedelje bila sam u suzama od bola. U početku mi je cilj bio da smanjim bol, ali sada dodatno prepoznajem problem koji imam sa zavisnošću od količine hrane - rekla je ona u video snimku objavljenom na Jutjub kanalu dr Boza, gde ima skoro 700.000 pretplatnika.

- Sada učim da jedem male činije hrane i da budem zadovoljna - kaže.

DŽejn je objasnila da je odlučila da krene na dijetu kada je prethodni plan ishrane "mesoždera" prestao da joj pomaže da smrša. Bivša vojna radnica je dobila je 15 kilograma viška zbog kalorija koje je unosila na dijeti sa niskim sadržajem ugljenih hidrata i puno mesa.

Kada je prvi put pomenula ishranu samo od sardina, prijatelji i porodica su mislili da je "luda". Foto: Profimedia

- Moja sestra je medicinska sestra, tako da mi je objasnila kako da dobijem sve potrebne nutrijente - ističe DŽejn koja svakodnevno uzima multivitamine.

Takođe je rekla da je bila zabrinuta zbog količine teških metala, kao što je živa, u količini sardina koje je jela, koji se može nakupiti u telima riba i veoma toksičan. Međutim, britanske studije pokazuju da je nivo metala u konzervama uglavnom zanemarljiv.

- Sardine su najmanja riba - rekla je DŽejn: - Ne mislimo da u njima ima mnogo žive jer one ne žive dugo.

NJena ishrana se sastoji od četiri konzerve sardina dnevno, zajedno sa dve kašike biljnog ulja zvanog MCT uz svaki obrok. MCT ulje je laboratorijski napravljena supstanca bez ukusa ekstrahovana iz palminih koštica i kokosa. Neki uticajni ljudi na ishranu na društvenim mrežama tvrde da mast u MCT ulju može pomoći u gubitku težine jer ga telo razlaže efikasnije od drugih molekula masti.

DŽejn je strogo kontrolisala da nikada ne jede više od 1500 kalorija dnevno, iako je zdravstveno preporučeno da žene jedu oko 2000 kalorija, a muškarci 2500 da bi održale svoju težinu.

Opisujući svoju dnevnu ishranu, prvu konzervu bi jela oko 8 ujutru, a zatim bi oko 12 pojela dve zajedno sa četiri kašike MCT ulja. NJen poslednji obrok u danu bi bio oko 15 časova, kada bi pojela svoju poslednju konzervu.

- Pogodilo me je do 30. dana - rekla je: - Sardine su zadovoljile moju glad. Nisam imala potrebu da se pitam šta će biti moj sledeći obrok, ili kada. Nisam grickala ili odlazila do frižidera... Bilo je kao da se ta sijalica ugasila. Nisam gladan — ne moram da jedem.

Uz to je i merila dnevno šećer u krvi tokom eksperimenta i tvrdila da je posle samo pet dana njen nivo "pao" u zdraviju kategoriju. Što se tiče toga da li joj je bilo dosadno da jede sardine svaki dan, DŽejn je rekla da je "tako srećna" što tako često jede ribu u konzervi.

- Nisam završila – nastaviću dalje - poručuje ova žena.

Smatra se da su sardine i druge masne ribe posebno hranljive zbog mnoštva vitamina, minerala i makronutrijenata koje obezbeđuju, uprkos tome što imaju relativno malo kalorija. Preporuka je da se jede riba poput sardina ili sardela jer su bogate vitaminom D i kalcijumom, koji su neophodni za jačanje kostiju.

Jedna konzerva sardina takođe sadrži skoro 20 grama proteina, vitalnog za snažne mišiće, kao i za postizanje sitosti. Ovo je nešto manje od polovine količine koja je dnevna preporuka da odraslu ženu.

Uz to jedna konzerva sadrži otprilike 230 kalorija, što je čini relativno dobrim izborom za mršavljenje.

Neki naučnici koji se zalažu za obilje masne ribe u ishrani tvrde da ona može da poboljša zdravlje mozga, pa čak i zaštititi od demencije, zbog visokog nivoa omega 3 masti. Međutim, niz nedavnih analiza je zaključio da suplementi ribljeg ulja koji sadrže omega 3 malo utiču na rizik od demencije.

