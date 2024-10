- Anabela je u srednju školu otišla u Sarajevo, a posle je otišla u Švajcarsku. Početkom rata je otišla za Beograd. Mi smo živeli zajedno u istoj kući. Imamo zajedničkog oca. Ona je živela s nama kad sam se ja rodila - rekla je na početku Aida.

Prema Aidinim rečima, Anabela je bila primorana da primi pravoslavnu veru jer je živela u Srbiji.

- Imala je tu fazu, ne znam da li je opstala u toj fazi pravoslavlja. Ja mislim da u Srbiji moraš to reći. To je morala i Brena, a kamoli Anabela. Ne možeš biti Fahreta Jahić, moraš biti Lepa Brena. Ona kaže kako se zove, samo što to niko... LJudi i dalje insistiraju. Ne percepiraju je tako. Tako da mislim da je to tamo isto kao kod nas. Da bi napravio neku karijeru, moraš ili da si u prvom safu ili da se deklarišeš kao da si ovo ili ono. Ne možeš biti ništa - rekla je Anabelina polusestra.

Ona je istakla i da je rođena u Foči u Istočnom Sarajevu, koje za nju predstavlja drugu državu, a ne Bosnu i Hercegovinu.

- Mi defakto moramo sad iz druge države da idemo po krštenicu. Ja sam jednom probala slučajno da odem na šalter u opštinu i da izvadim papir. Rekli su mi da ne mogu tu da izvadim, nego tamo gde sam rođena. Rekla sam da sam rođena u Jugoslaviji. Gde ću ga onda vaditi? Sad možeš da odeš u Lukavicu, a ranije nisi mogao. Morao si u Foču, pa mi je onda neko iz Goražda išao tamo, pa mi je to slao. Meni u državljanstvu piše na ćirilici Republika Srpska. To su te začkoljice. Nema izbora, niko te ne pita, samo ti se nametne tako - rekla je Aida u podkastu.

Podsetimo, Anabela je ranije objavila fotografiju sa svojim sestrama na koje je ponosna. Na tim fotkama ih vidimo kako se grle i ljube.

- Kad shvatiš koliko si bogat! Evo ovoliko! Sestra po tati, Aida, i sestra po mami, Romanela. Sestre! Moje sjajne zvezdice - napisala je pevačica u komentaru.

