- Moram priznati kako smo neke naše godišnjice braka, Boba i ja, proslavili putem video-poziva zbog čestih putovanja. No, naša deca se uvek sete. Nas dvoje smo takvi ljudi da mnogo putujemo i radimo pa ne možemo baš svaki rođendan i godišnjicu da slavimo. No, nađemo vremena da okupimo decu i prijatelje i pripremimo lepo druženje pa nazdravimo svim proslavama na kojima možda nismo bili zajedno - rekla je Brena u intervjuu za Net.hr.

Na pitanje šta muškarac može da pokloni ženi koja ima sve, odgovorila je na sledeći način:

- Kada je reč o poklonima, Boba nije čovek koji kupuje sitnice, on vam kupuje velike stvari, kupi vam kuću, kupi vam brod ili besni automobil. Ove neke sitnije stvari kupujem sama jer imam specifičan ukus. Nakit i garderobu kupujem sama. Ili mu naglasim nekada ono što mi se sviđa pa se on pobrine da to i dobijem. Foto: ATA images

- Za jedan rođendan dobila sam pravu činčilu, ali kako sam jako brižna prema životinjama, činčila je ubrzo poklonjena dalje. Ne volim ni kada su ptice u kavezu. No, uvek sam volela kada bih na poklon dobila psa. Imali smo i nekoliko pasa, a danas imamo dva – francuskog buldoga i mopsa, dečak i devojčica, pa je kod nas uvek veselo kao da imamo dečicu.

Brena i Boba uspeli su da održe stabilnost u braku uprkos brojnim izazovima javnog života, a pevačica je sada objasnila i kako im je to pošlo za rukom.

- Stabilan brak zahteva mentalno stabilnog i ostvarenog partnera. Kad sam upoznala Bobu, imala sam karijeru punih sedam godina, imala sam ekipu od 250 ljudi, radila sam dva koncerta dnevno. On je u to vreme već bio uspešan teniser, jedan od najboljih. Čovek koji je uspeo da održi kontakte iz celog sveta do dana današnjeg. Nas dvoje, kada smo se upoznali, bili smo ljudi koji su jako posvećeni i ostvareni. Normalno, prilagođavali smo se jedno drugome i uspeli smo zajedno da odrastemo uz jedan racionalan odnos prema životu. I najvažnije, sačuvali smo porodicu i ostali jedno drugom neizmerna podrška.

