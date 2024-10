Pevač Nenad Bogdanović Panki je nakon razornih poplava koje su pogodile Jablanicu i okolna mesta, ponudio je pomoć.

Ovaj učesnik osme sezone emisije "Nikad nije kasno" ponudio je krov nad glavom ugroženim porodicama.

On se oglasio na društvenim mrežama i rekao da je spreman da u svoju porodičnu kuću primi jednu porodicu koja je ostala bez smeštaja nakon poplava u Bosni i Hercegovini. Foto: Printskrin/Jutjub/Nikad nije kasno

- Rado bih u svoju porodičnu kuću u Modriči primio ugroženu porodicu do četiri osobe prioritet s malom decom ili decom u školskom uzrastu iz Donje Jablanice, dok im se ne sanira šteta, maksimalno do Nove godine (tri meseca).

- Smeštaj (sprat kuće sa dve spavaće sobe), hrana i sredstva za higijenu - na moj račun. Takođe toj porodici poklanjam odeću i obuću mušku i žensku, za decu bih kupio šta treba.

- Ako neko lično poznaje takvu porodicu, neka mi se javi na mesindžer ili neka me direktno spoji s njima radi konkretnog dogovora. Takođe sam spreman autom otići po njih do Jablanice ili dokle je prohodno i naravno vratiti ih kad se steknu uslovi. Slobodno delite na vašim profilima jer tako su veće šanse da vidi neko kome treba. Ja zaista ne znam baš nikog lično iz tih krajeva, ali verujem da će ovaj put društvene mreže pomoći - napisao je on, a mnogi su ga pohvalili zbog toga, a post je šerovan nekoliko desetina puta.

