Hercegovački grad Jablanica zadesile su noćas katastrofalne poplave, a jedan od učesnika muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Alem Kadić koji je iz tog gradića ispričao je detalje nezapamćene tragedije koja je pogodila ovo mesto.

Alem je otkrio šta se u ovim trenucima dešava u Jablanici.

- Moja porodica je iskreno dobro. Mi smo prigradsko naselje koje i nije toliko ugroženo koliko Jablanica i ovaj donji deo Jablanice gde su na žalost cele porodice nestale, rekao je pevač.

- To se desilo u noći. Kiša je ovako pojačala u 1 sat, i ljude je jednostavno iznenadilo. To se desilo u roku od nekih pedesetak minuta. Sat vremena od lagane kiše do ogromne bujice koja je nosila sve ispred sebe. Sad vidim da iz Jablanice povređene helikopteri prebacuju za Mostar, to je nekih 30-ak kilometara južnije. Spasilačke ekipe su naterenu. Sve je tu, ali sad je ono, samo je pitanje iskreno koliko će biti mrtvih, istakao je Alem.

- Kod nas jednostavno ne postoji odbrana od bujice, jer kod nas je kršni predeo. To su samo direktne bujice koje bukvalno nose sve ispred sebe. Trenutno su na terenu civilne službe i čekamo da dobijemo poziv da se uključimo kao građani da uradimo ono što možemo, da se priključimo i da pomognemo. U ovom trenutku samo ove specijalne službe koje se bave tim poslom ljudima mogu da pomognu, rekao je pevač.

(Grand)

