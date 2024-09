Đorđe David, pevač i član žirija "Zvezda Granda" progovorio je o zdravstvenom stanju kreativnog direktora "Grand" produkcije Saše Popovića, te je otkrio kada bi on mogao da se vrati snimanju popularnog šou programa.

Đorđe David je otkrio i kako ekipa funkcioniše bez Saše. Foto: ATA images

- Pa dosta smo u grču, dosta smo negde, ne nesnađeni, mi smo ljudi koji dugo ovaj posao rade, ali negde smo u grču i negde smo u strahu da li će, šta će, kako će i tako dalje i tako dalje. Sale se brzo vraća, samo ću toliko da kažem o njegovom zdravlju, jer produkcija ne dozvoljava da kažemo taj datum. Ali ću vam reći da Marija i Ceca prednjače kad su kandidati u pitanju, nekako su im najviralniji, nekako se najviše lepe za njih dve i to je ok, i to je meni ok, ja nemam nikakav kompleks niti bilo kakvu vrstu sujete. Marija sa ove strane, Ceca sa one strane mislim da diktiraju neke standarde i diktiraju jednu stvar koja je najvažnija u ovom našem poslu, a to je zanat. One vrlo ozbiljno barataju svojim zanatom - rekao je Đorđe David.

Đorđe David prethodno o Saši Popoviću

Inače, Đorđe David prethodno je otkrio da se Saša Popović trenutno suočava sa zdravstvenim problemima.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Saletovo trenutno zdravstveno stanje je takvo da se neće pojaviti danas, ali očekujemo da će vrlo brzo da dođe. On je celu sezonu pripremio maestralno, spakovao je sve emisije i očekujemo da će se vrlo brzo pojaviti na snimanju – rekao je Đorđe David.

