Kažu da na svetu ne postoji samouvereniji čovek od Zlatana Ibrahimovića. "Ne mogu da se ne smejem zbog toga koliko sam savršen," rekao je fudbaler upoređujući se jednom prilikom sa samim Bogom.

Zlatan je srećno oženjen, otac je dvojice sinova i brutalno je bogat. Ovo je priča o njegovom uspehu. Foto: Profimedia

"Počelo je sa snom. San koji je postao nemoguć u Ja sam moguć. Rođen sam u Malmeu. Odrastao u Amsterdamu. U Torinu postao mudriji. U Barseloni sam postao lav. Odrastao sam u Milanu i dobio nove perspektive u Parizu. Stekao izdržljivost u Mančesteru i zabavio se u Los Anđelesu. I onda konačno pronašao mir u svojoj novoj domovini u Milanu. Ja sam stvoren od tebe. A nasleđe koje se nadam da ću ostaviti su svi novi Zlatani koje sam napravio. Svi oni koji imaju lavlje srce. Svi oni koji imaju goruću vatru u očima. Svi oni koji zaista razumeju da je nemoguće ništa."

Napisao je Zlatan pored slike svojih stopala koje je fotografisao, uokvirio i stavio na zid da njegovi sinovi znaju odakle je stigao sav taj novac. NJihov otac je radio. NJihov otac je stekao.

Detinjstvo

Životna priča jednog od najsjajnijih fudbalera u istoriji počela je 3. oktobra 1981. u Malmeu. Rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke - izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Dakle, na samom početku nije imao velike šanse za uspeh.

Otac je bio alkoholičar i njegovi roditelji rastali su se kada je imao samo dve godine. Uglavnom je živeo sa ocem sa kojim nije imao preterano dobar odnos. Foto: Profimedia

- Više sam blizak sa majkom. Sa ocem je isto kao i uvek, nisam bilizak sa njim kao sa majkom, jer smo obojica veliki egoisti. Ja sam isti kao on i kada se on svađa sa mnom ne shvata da se svađa sam sa sobom, jer smo po ponašanju isti. On me je napravio ovakvim kakav sam danas.

O Jurkinom životu za medije govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu. On je otkrio da je Jurka sa 17 godina otišla u Nemačku da radi, a tamo je upoznala i svog prvog supruga.

Rodila mu je dve ćerke, Moniku i Violetu. Kada se brak raspao, udala se za kafanskog pevača Šefika Ibrahimovića iz Bijeljine. Sa njim je imala dvoje dece, Zlatana koji je postao fudbalska zvezda, i ćerku Sanelu. Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, teško su živeli, a sam Zlatan je govorio o tim teškim danima u detinjstvu kada je bio više gladan nego sit. Foto: Profimedia

Posle razvoda, Zlatan je prvobitno živeo sa majkom koja je naporno radila kao spremačica, a potom i sa ocem koji se lečio od alkoholizma. Zlatanova majka je kasnije rodila svoje peto dete u vanbračnoj vezi, a njegovo ime je Aleksandar Đorđević. Isto tako, imao je polubrata Šapka, koji je dat svom ocu Šefiku. Šapko je nažalost preminuo 2014. u 41. godini, što je strašno pogodilo Zlatana.

Zlatan je uspeo da deo miliona prebaci na kompaniju koju je poverio majci i polubratu Aleksandru. Zatim je svojoj mami kupio luksuzan stan u Novalji kako bi bila blizu svojim sestrama . Majci je kupio i crkvu u Švedskoj za 9,24 miliona evra, ali ju je odmah srušio kako bi izgradio luksuzne stanove. Bivša spremačica, koja je naporno radila 14 sati dnevno tokom podžanja svoje dece, danas može biti ponosna i zadovoljna.

- Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Pagu da bude bliže sestrama. Želimo joj poslati Maksija i Vinsenta, same, bez mame i tate. Trebaju se naučiti samostalnosti. Želimo da neko vreme provedu u Hrvatskoj sa svojom bakom, koja ih može štošta naučiti - napisao je Ibrahimović.

Ocu Šefiku je kupio dom u ekskluzivnom delu Malmoa. Sa druge strane, Zlatanova majka Jurka živi u ulici Henrik Menander u Malmou, iako to nije luksuzni deo grada, živi okružena dragim susedima i ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije. Foto: Fejsbuk printskrin/Sanela Ibrahimović

Sanela Ibrahimović, Zlatanova sestra, živi u ulici Slotsgatan koja se nalazi u neposrednoj blizini Muzeja moderne umetnosti u tom gradu. Na njeno ime je i apartman u Novalji.

U neposrednoj Sanelinoj blizini živi i Zlatanova polusestra Monika Anić. Najmlađi Zlatanov polubrat Aleksandar Đorđević živi sa suprugom Lindom Sofie Đorđević u ulici Mabärsgatan. Na toj je adresi je i jedna od firmi preko kojih Zlatan upravlja svojim nekretninama, a koje se formalno vode na majku Jurku i brata Aleksandra. Druge dve firme u kojima je aktivan Zlatanov polubrat su one u kojima vodeću ulogu ima i majka Jurka.

Imperijal piše da je fudbalerova priča ujedno vodič kako milijarderi Zlatanovog ranga upravljaju svojom luksuznom imperijom nekretnina preko firmi registrovanih na članove porodice, kao i preko advokata specijalizovanih za prenos nekretnina u "poreska utočišta". Foto: Profimedia

Švedska je uređena i transparentna skandinavska država tako da kod njih nema nikakve mistifikacije u pogledu toga gde neko živi, koliko vredi nekretnina u kojoj živi a preko njihovih registara moguće je dobiti niz podataka. Zahvaljujući tom sistemu registara zna se gde sada žive članovi najuže porodice Zlatana Ibrahimovića, prenosi Story.hr.

BONUS VIDEO: