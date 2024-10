Dugo najavljivani lajv između popularnog jutjubera Baka Prase i muzičke zvezde Jelene Karleuše definitivno nije prošao neprimećeno.

Međutim, ono što je šokiralo javnost jeste neočekivan obrt na samom početku prenosa. Karleuša je iznela tvrdnje o intimnoj vezi između Baka Praseta i jedne starije pevačice sa domaće javne scene, što je izazvalo burne reakcije među gledaocima.

Nakon šokantnih tvrdnji Jelene Karleuše o navodnoj intimnoj vezi Baka Prasea sa poznatom pevačicom Lepom Lukić društvene mreže su bukvalno eksplodirale. Mnogi su izrazili šok i nevericu, dok su drugi tražili dodatne informacije i potvrdu ove vesti, a sada je o svemu progovorila i Lepa. Foto: ATA images

- Ma šta me briga za to, neću da pričam, mnogo znam šta ona trabunja, otkud znam ko je bio kod mene. Boli me d*pe! Ne znam o kome priča! Šta ja znam ko sedi okolo, nemam pojma to. Boli me d*pe, šta ja imam od toga šta je, je l' treba da se svađam sa njom, preskočite to! Je l' treba ja da to komentarišem sada? Nisam ja u tom svetu! Samo sada treba da se nerviram! šta ja treba da kažem sada? Ja nju nisam videla na televiziji tri godine, a nisam je ni srela. Baš me briga šta ona ima da kaže! Ceca je pametna, šta god da se piše, ona ne komentariše ništa. Ja poštujem svakoga ko peva, ja nikada ne bih rekla za kolegu nešto loše! Sramota je što priča, ako hoće da bude u žiži interesovanja - poručila je Lepa Lukić.

- Pevačice pričaju da ti nemaš problem sa potencijom. Starija pevačica mi je rekla. Bile smo na sahrani, rekla mi je da ste imali nešto i da je to bilo dobro iskustvo - rekla je Karleuša, otkrivajući da joj je na jednoj sahrani starija pevačica priznala kako je imala intimni odnos sa Jutjuberom, a potom je rekla i da je reč o Lepoj Lukić.

