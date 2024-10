U Ravnom Selu, u kom je odrastao glumac Lazar Ristovski žive i danas njegovi rođaci, te je tako njegov brat sa kojim je odrastao otkrio detalje iz života glumca.

Lazar Ristovski je odrastao sa bratom Mikijem, koji je otovreno govorio o slavnom bratu i otkrio kakav je privatno. Na pitanje kakav je naš poznati glumac kao brat Miki odgovara:

- Najbolji. Najbolji brat na svetu. Foto: ATA images/A. Ahel

Miki je otkrio i kakvo je bilo odrastanje u Ravnom Selu.

- Pa kao i u svakom selu. Uvek imate tih slučajeva, dečačkih. Što se tiče mene i njega, naše detinjstvo je bilo do osnovne škole ovde u selu, pa smo išli tako u atar, kako mi kažemo, pa gde god naiđemo tako na lubenice neke ili šta ja znam, mi odemo, pa se dobro najedemo i produžimo dalje na kanalu da se kupamo... Fantastično je bilo. On nije imao baš mnogo vremena, više je voleo školu. Ja sam zanatlija, on je upisao u Somboru učiteljsku, tamo je i završio i posle toga je upisao u Beogradu na filmskoj akademiji - kaže Miki.

Kako je otkrio u u detinjstvu su stalno bili zajedno. Foto: Instagram printskrin/lazar.ristovski

- Dok smo bili mlađi, bili smo stalno zajedno, to je jedno divno detinjstvo. Mogao bi se i roman napisati i film snimiti o tome - kaže brat Lazara Ristovskog i objašnjava nam da je uprkos svemu bilo lepo:

- Bilo je sirotinje. NJegovi roditelji su bili domaćini, njegov tata je bio pružni radnik. Mama je bila domaćica. Držalo se tako malo živog, kao koze i tako, da se ima. Nisu bili gladni, što je najvažnije. Bilo je tu mleka, bilo je tu svega od domaćih životinja. Tako da, borili su se roditelji da naprave ljude od njih. Foto: ATA Images

Kao što znate, Lazar ima braću, Jovicu i Branislava, oni su svi krenuli dobrim putem. I on se trudi da nešto ostane iza njega ovde. Znači to puno ne samo za naše selo, nego i za svako susedno selo. Dođu ovde, to je sedmi festival bio, šteta, nije se moglo održati u Domu, zato što nije bilo završeno, ali kao i svake godine bilo je iza Doma.

On je otkrio i šta glumac najviše voli kada dođe u svoje selo.

- Pa najviše voli da dođe kod mene ovde prvo, pa onda ostalo da poradi ono što treba da radi.NJemu je ovde najdraže, kad dođe ovde da se opusti i tako popričamo, kao braća, lepo. I onda obavlja svoj posao koji, ja normalno, razumem, to mora da radi i ne ljutim se nikad na njega što ne može duže da ostane ovde sa mnom, ali život je takav - ističe Miki.

