Kvalifikovan je za komandanta oklopnih jedinica sa zvanjem „konjičkog oficira", ali ima i značku padobranca italijanske vojske i padobransku značku američke vojske. U bazi "Filmski grad" u Prištini u subotu će na svečanoj ceremoniji doći do primopredaje dužnosti novog komandanta Kfora.

Novi komandant Kfora je završio dva fakulteta. Diplomirao je političke nauke na Univerzitetu u Torinu, kao i međunarodne i diplomatske nauke na Univerzitetu u Trstu. Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Torinu. Nagledao se rata: od Iraka do Avganistana, a na Kosovu je do sada službovao dva puta. Prvi put 2001. godine kao zamenik šefa italijanske vojne obaveštajne službe u okviru Nato operacije "Zajednički čuvar". Zatim, od 2015. do 2016. u Prištini je bio na dužnosti šefa kabineta u Komandi Kfora. Foto: Jutjub printskrin/Ability Channel

U međuvremenu, 2004. godine je bio u Sektoru J3 tokom operacija u Iraku, a u Libanu 2009. u okviru Unifila komandant jedinice RECCE. Tokom 2019. i 2020. u Avganistanu je komandovao misijom Nato „Train Advise Assist Command – West (TAAC – West) u Heratu - u okviru međunarodnih bezbenosnih snaga ISAF.

Do sada je predvodio više elitnih italijanskih jedinica

Za komandanta Trećeg konjičkog vazdušno-desantnog puka „Savoja“ padobranske brigade „Folgore“ postavljen je 2013. godine. Upravo ova brigada je 2004. bila prva odlikovana vojna jedinica iz inostranstva.

Sveti Sinod SPC je zbog zasluga u spašavanju Pećke patrijaršije, Dečana, ali i srpskih enklava u ovom delu Kosova, ovu brigadu odlikovao Ordenom Svetog Save. Foto: Profimedia

U čin brigadnog generala unapređen je 2018, a godinu dana kasnije postavljen je za komandanta druge elitne italijanske jedinice - 132. oklopne brigade „Arijete“. Ova brigada je do početka ove godine bila na redovnoj rotaciji u okviru misije Kfora u okviru regionalne komande Zapad (RC-V). U februaru ih je zamenio logistički puk „Pinerolo“.

Vojna karijera

Barduani je završio Vojni koledž u Napulju nakon čega i Vojnu akademiju u Modeni. Prvi čin - potporučnik konjice dobio je 1990. godine, a nakon toga je u činu poručnika od 1992. do 1997. godine služi u Petom konjičkom puku „Lencieri di Novara“ u Udinama.

Kratko vreme bio je instruktor u Konjičkoj vojnoj školi, od 1998. do 2000. i instruktor u Centru za obuku za izviđanje, osmatranje i sticanje ciljeva vojske.

Osam godina je bio štabni oficir u kabinetu načelnika italijanske vojske, da bi 2008. bio unapređen u čin potpukovnika i preuzeo komandu nad eskadrilom Šestog konjičkog puka „Lancieri di Aosta“ u Palermu. Od septembra 2020. do maja 2022. bio je šef kabineta predsedavajućeg Vojnog komiteta EU u Briselu.

Foto: Jutjub printskrin/Ability Channel

Nakon povratka u Italiju raspoređen je u Ministarstvo odbrane kao zamenik šefa kabineta zadužen za poslove vojne politike. U oktobru 2023. godine preuzeo je i funkciju direktora za politiku odbrane.

Do sada je odlikovan ordenom „Vitez vojnog reda“ Italije, Ordenom za zasluge Italije, „Legijom zasluga“ vojske SAD, a odlikovali su ga i u Sloveniji i Rumuniji.

General Barduani je oženjen, a njegova supruga Daniela je službenik u lokalnoj policiji u Italiji.

(Kosovo online)

BONUS VIDEO: