Jelena Karleuša je u jednoj emisiji bez ustezanja progovorila o mnogim aktuelnim temama u svom životu.

Tokom emsije, pevačica je nasmejala sve u studiju izjavom kako često zamišlja Duška sa drugom ženom, pa tako i da uživa u tim momentima. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Da li si zamišljala kako bi mogao da izgleda odnos tvog partnera sa drugom ženom - pročitala je pitanje voditeljka. Foto: ATA images/R. Perišić

- Kada zamišljam Duška sa nekom drugom ženom meni bude lepo, jer znam da ono što sam ja radila sa njim to ne ume ni jedna da radi. Smatram da sam ja vrlo posvećena tim stvarima i baš zbog toga uživam u zamišljanju. Znam da će doći do opšteg razočaranja u tom odnosu i zato uživam i jedva čekam da se to desi - izjavila je Karleuša u emsiji "4 i po žene".

BONUS VIDEO: