Bosansko - hercegovačka pevačica Aldina Bajić pretrpela je jezivo nasilje od svog supruga Adisa Cigura, prenose tamošnji mediji.

Prema pisanju bosansko - hercegovačkih medija, Aldina je u jako teškom stanju, a zbog povreda koje je zadobila bila je dva sata bez svesti.

Ko je Aldina?

Pevačica je u svet estrade zakoračila sa svega 13 godina, a isticala je da joj život nije bio nimalo lak. Ona je pre 10 godina bolovala od karcinoma, a dok se borila protiv opake bolesti pomagala joj je upravo pesma.

- Pre te grozne i ružne bolesti koja mi se desila nisam pazila apsolutno ni na šta. Nisam se zdravo hranila, ponekad nešto malo vežbala, sada nakon svega toga pazim više na sebe, na moje zdravlje i kad je posao u pitanju i na sve što ide uz to. Kada primetim da sam preterala sa poslom, onda baš dobro zakočim, jer ja nisam sama imam i sina Sandra - rekla je svojevremeno Aldina koja je istakla da joj je teško biti samohrana majka.

- Ja sam tom detetu i majka i otac, sve sam mu na svetu kao i on meni. Svaki korak koji načinim, svaki koncert, nastup koji zakažem, sve to radim samo da bi njemu bolje bilo i da ne oskudeva ni u čemu. Ja sve to uskladim, ima žena kojoj platim i ona ga čuva kada mene nema, a kad sam slobodna svaki trenutak provodim sa njim.

Isplivao jeziv snimak iz spavaće sobe

Podsetimo, pojavio se stravičan video zapis, koji je nastao u dnevnom boravku pomenutog estradnog para. Na tom snimku se vidi kako Aldina sedi na kauču u dnevnom boravku.

U jednom momentu Aldina daje Adisu telefon, a onda on počinje da je snažno udara šakama po glavi, obara je na pod, a onda počinje da je udara nogom po glavi. Nakon toga je hvata za kosu i vuče po podu.

