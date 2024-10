Pop zvezda nedavno se razvela od Duška Tošića, a sada je za medije progovorila i o fizičkom nasilju koje je kako tvrdi trpela u braku od strane bivšeg supruga, zbog čega je nekoliko puta morala da zatraži i pomoć policije.

- Zvala sam ja "92"! Nekoliko puta sam bila primorana da zovem policiju i to je bilo onda kad neko ne može više verbalno da te "ukroti", pa onda kreneš glavom kroz zid i onda… Teške su to teme… Ono što hoću da kažem svakoj ženi: Niko ne sme da digne ruku na jednu ženu i žena, onog momenta ako plače zbog muškarca… Niko nije vredan ni jedne ženske suze, koju muškarci olako shvataju. To su bolne suze i ako plačete zbog nekog, to nije ljubav, to je agonija - rekla je JK u emisiji "4 i po žene". Foto: ATA images

- Svaki put kad sam pozivala policiju, istog momenta sam se pokajala. Pre njih je dolazila novinarska ekipa, pa sam sa njima čekala policajce, koji me pitaju da se slikaju sa mnom i Duškom. I ja sam se slikala. Ja onda pitam: "Duško, hoćeš da dođeš da se slikaš?" Smešno je, moj život je cirkus. Dolazilo je i do fizičkih sukoba. Smatram da onog momenta kad muškarac digne ruku na ženu, da tu nema nikakve ljubavi. Jednom kad digne, dići će opet i opet… Ja nisam neko ko treba da se fizički obračunava sa nekim koga voli. Tu je za mene stvar završena. Ja kad pozovem policiju, to je došlo do krajnjih granica, a ja sam hrabra žena - priznala je pop zvezda. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Jelena je početkom juna prijavila tadašnjeg supruga za fizički napad na nju i njenog prijatelja, zbog čega je reagovala i policija.

Pevačica je tada oko 5.15 ujutru pozvala policiju, koja je, po prijavi, odmah izašla na teren, gde je zatekla Jelenu s prijateljem. Oni su ispričali da je Tošić došao u porodičnu kuću na Dedinju, od koje ima ključ, a kako su naveli, bio je i pod vidnim dejstvom alkohola. Foto: ATA images

Po dovođenju u policijsku stanicu, alko-testom je utvrđeno da je bivši fudbaler imao 0,8 promila alkohola u krvi, a njemu je tada bilo zabranjeno prilaženje i kontaktiranje sa Jelenom.

