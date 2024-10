LJiljanu Mijatović mnogi pamte po ulozi u filmu "Beštije", a široj javnosti je poznata kao jedna od devojaka sa kojom se zabavljao Željko Ražnatović Arkan.

Oni su iz svoje ljubavi dobili dete, koje je njemu tada bilo treće po redu. FOTO: Printksrin Instagram TV BALKAN EKSKLUZIVA

Nakon što je ćerka Anđela naciji ispričala pravu istinu o odnosu sa svojim pokojnim ocem, LJiljana je rešila da posle 46 godina, otvori dušu i sve iznese javno.

Ona je na početku razgovora istakla da je na ovaj intervju pristala na nagovor svoje ćerke Anđele.

- Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u “Cepelin”. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bismo se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bismo o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije. Često je putovao i vraćao se, a razlog zašto smo mi bili tako prisni je taj, što sam ja uvek znala gde se on nalazi, jer mi se uvek javljao telefonom. NJegova mama Slavka je uvek mene zvala da pita gde je i da li je dobro - započela je priču LJiljana.

Ona je otkrila i detalje njihove romanse.

- Arkan je voleo poeziju, stalno me je terao da recitujem Desanku Maksimović, kao i “Tatjanino pismo Onjeginu”, što sam uvek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Posle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odeljenja i pita me da li sam ja LJiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: “Dušo, moja lepotice, kako ste?” Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora da bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene - prisetila se bivša glumica. FOTO: Printksrin Instagram TV BALKAN EKSKLUZIVA

Ispričala je i nekoliko anegdota iz veze sa Arkanom.

- NJegove glavne osobine bile su velika hrabrost i ljubomora. Kada je Anđela imala godinu dana, a on je bio tad izašao iz zatvora, slavili smo njen rođendan na Svetom Stefanu. Pošto je bio jako ljubomoran, ja sam uvek išla s njim, iako je tada bio običaj da Crnogorci ne vode žene sa sobom. Nikada me nije ostavljao kući. Jedne večeri je tu došao jedan čuveni igrač bridža, on je bio najbolji prijatelj Omera Šarifa. Sve devojke su se oko njega vrzmale. On je meni prišao i pitao me da li želim da igram s njim. Ja sam se skamenila. Željko je pocrveneo, uhvatio ga je za ruku i rekao mu je da ja neću da igram s njim, ali da će on da igra s njim. On se izvinio i rekao mu je da može da bude ponosan što ima takvu ženu - prisetila se LJiljana.

Otkrila je i zašto se ona i Željko nisu nikad zvanično venčali.

- Mi se nismo venčali iz tehničkih razloga, jer je on bio tražen od mnogih država. Pobegao je iz zatvora, pa se on krio, pa zato nismo mogli ni da legalizujemo našu vezu, iako je on to jako želeo. Naša ćerka nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome insistirao. Dao je izjavu u konzulatu, tada je bio u zatvoru u Holandiji.

- Kada sam rodila Anđelu, ona je bila mali Željko, fizički frapantno liči na njega. Ima njegovu boju glasa, ruke, noge, glavu, oči, beo ten.. voli slatkiše kao on i životinje, peva lepo kao i on. Uspavljivao je Anđelu, pevajući joj Elvisa - otkrila je LJiljana.

Ona smatra da priča da je Željko živ nije istinita i smatra da ta stvar ne treba da se dovodi u pitanje.

- Ja mislim da Željko nije živ i da čitava ova situacija ne bi bila ovakva da je on živ. Pričala sam i sa njegovom majkom mnogo puta o tome, samo je porodica znala da je on kao mali slomio bio butnu kost, pa mu je jedna noga bila kraća od druge za 1.5 cm, ali se to nije primećivalo. Imao je tu i jedan ožiljak, njegova majka je to videla kasnije - dodala je ona.

LJiljana se dotakla i priče o nasledstvu.

- Što se tiče njegovog nasledstva, Anđela ništa nije nasledila od oca a i ja sam je savetovala da ne učestvuje u tim tužbama. Ona zbog toga nije bila tužna, niti zainteresovana za tako nešto, tako da mi u tome nismo hteli da učestvujemo - rekla je ona, a onda se osvrnula i na Cecin odnos prema njenoj ćerki:

- Ceca se u to vreme jako lepo snašla, bila je jako mlada, Željko je tada bio već zreo čovek. Ona je bila vrlo korektna prema mojoj Anđeli. I posle njegove smrti je bila vrlo korektna. Mogu samo da joj se zahvalim i da kažem sve najlepše o njoj. Na priče da Veljko ima više para od Anđele, koja nema para, a da on “pliva u novcu”, kako neki kažu, to je glupost. On je dečko za sebe i nek mu da Bog da ima još više para. NJihova ljubav nema veze sa parama. Ona ga voli jer je mio i drag i imaju dosta toga zajedničkog u pričama - završila je svoju ispovest LJiljana za kanal “Istinita priča”.

