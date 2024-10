Saša Popović u poslednje vreme bori se sa lošim zdravstvenim stanjem.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kako su istakle njegove kolege sa Granda, kreativni direktor je upravo zbog toga odsutan sa snimanja emisija popularnog muzičkog takmičenja čiji je idejni tvorac.

Radiša Urošević našao se na prestoničkom dešavanju, gde je otkrio da je pokušao da stupi u kontakt sa kreativnim direktorom "Granda", Sašom Popovićem. Foto: ATA images

- Zvao sam ga, nije mi se javio na telefon, verovatno ima neki svoj razlog. On je veliki borac, Saša će da se izbori i sa ovom nemani koja ga je snašla. Žao mi je i želim mu da ga što pre vidimo na pozornici - otkrio je Radiša Urošević za Informer. Foto: Printskrin Tv Pink

Saša Popović otkrio detalje koji izazivaju jezu

Saša Popović svojevremeno je otkrio da je posetio čuvenu proročicu Baba Vangu.

Kako je priznao, sa Vangom je pričao na razne teme, a jednom prilikom je otkrio sve detalje susreta sa njom.

- Imali smo turneju u Bugarskoj, pa smo ljude iz Ministarstva kulture koji su to organizovali zamolili da posetimo Baba Vangu. Veče pre nego što je trebalo da je sretnemo, kod Brene i mene je došla jedna žena i donela svakom po dve kocke šećera. Rekla je da ih zavijemo u salvetu i stavimo ispod jastuka tokom noći, a ujutru da ih damo proročici. Tako smo i uradili. Vanga je uzela one dve kocke šećera, minut je ćutala i onda mi je rekla: "Dva puta ne ponavljam i zato slušaj". Pogodila je da imam 37 godina, da mi je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći i da majka više ne pali sveću za slavu - rekao je Popović, pa dodao:

"Rekla mi je da ću umreti u 86. godini"

- Rekla je stvari za koje smo Brena i ja mislili da nema šanse da se dogode, a to je da će raspasti "Slatki greh"! Ispričala mi je da ću u 47. ili 48. postati veliki direktor i imati celu estradu pod nogama. Pitao sam je i kada ću se oženiti, jer me je čekao brak čim se vratim s turneje. Rekla je da se neću oženiti bar narednih šest godina. Zanimalo me je i koliko ću dugo živeti. "Umrećeš u 86. godini, nećeš poginuti, niti ćeš stradati od nekog oružja. Zaspaćeš i nećeš se probuditi - jasno se sećam njenih reči - istakao je Popović tada.