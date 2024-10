Majka glumice Snežane Savić preminula je pre nekoliko meseci, a glumica je progovorila o velikom gubitku sa kojim se i dalje teško nosi.

- Još uvek je nekako sveža ta bol, ona je otišla pre pola godine i meni je to nekako baš onako rana jedna. Hoću da je pozovem, a samo se u trenutku setim samo da nje više nema, rekla je Snežana za "Una" televiziju.

Podsetimo, majka Snežane Savić preminula je u 91. godini, a glumica je pre nekoliko meseci prvi put govorila o bolnoj temi. Foto: ATA images

- Majka mi je preminula osmog februara i to me je potpuno slomilo, iako je ona doživela duboku starost, zakoračila je u 91. godinu, ali bez obzira na godine to je jedan nenadoknadiv gubitak. Apsolutno, majka je jedna, gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško, istakla je glumica jednom prilikom, pa otkrila u čemu pronalazi utehu.

- Donosi mi rad snagu, uvek me rad posebno nekako inspiriše, hodam lakše kroz ove godine u kojima sam, čak i kroz ovaj gubitak koji sam imala, da nekako zalečim svoje rane, ako mogu.

