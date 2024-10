Pevačica Slavica Ćukteraš najavila je novu pesmu sa kolegom Nenadom Jovanovićem, poznatijim kao Nenad Blizanac, u emisiji "Amidži šou".

Voditelj Ognjen Amidžić je upitao Nenada kako je došlo do snimanja pesme, a Slavica je sve vreme pomno slušala šta njen kolega priča. Foto: ATA images

U momentu kada je spomenuo ime "Žika", u studiju su se svi zbunili, a nakon toga je Ognjen i pitao "Koji Žika?" Tada su svi počeli da se smeju u studiju, a pevačica je govorila sve vreme kolegi da ju je uvalio u problem. Foto: ATA images

Ognjen je potom zamolio pevačicu za komentar:.

- Jao, nemoj da bude zabune. To je saradnja, kontakti - govorila je pevačica s osmehom, a onda nastavila

- To nisi trebao da kažeš, ti ne treba da pričaš, ćuti - govorila je Slavica s osmehom, a onda je rešila skrati priču Foto: V. Danilov/ATA images

- Uvalio si me druže... Radim na projektu već par meseci. Zamolila sam Žiku za pomoć. On mi je izašao u susret. On će biti zvanični producent mog novog albuma. Ne pravdam se, ovo je istina. Žika me je onda zvao i rekao da Nenad ima pesmu i eto to se desilo. Da li je sad o-kej? - pitala je Ćukteraš, sve vreme s osmehom na licu. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsećanja radi, Žika je u velikoj životnoj ispovesti pričao o braku, razvodu, bankortu, ali i o velikoj ljubavi pevačici Slavici Ćukteraš. Žika je otkrio da stavljena tačka na tu ljubav, ali da mu je Slavica i dan danas draga.

- Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene.

