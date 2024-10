Ivan Milinković već decenijama je na muzičkoj sceni, a najveći pečat ostavio je kao pevač grupe Legende, u kojoj je proveo skoro 30 godina.

Foto: ATA images

On je svoj privatni život čuvao od medija i javnosti, međutim, neke stvari nisu mogle da se sakriju. Pevačev prvi razvod, ali i drugi brak bili su glavna tema medija.

- Ona me je štedela kada je odgajanje sina Filipa u pitanju. Ja ujutru dođem sa puta, ona bude sa njim i gleda da on ne plače da me ne budi. Ja na sceni moram da blistam, jer neko je platio kartu i želi da te gleda u punom sjaju, ne zanima ga da li je tebi neko plakao sinoć ili ti nisi spavao. U ovom poslu stalno moraš da se dokazuješ i moraš uvek da budeš na visini zadatka. To je velika obaveza. Nažalost, malo vremena sam provodio sa sinom kada je bio mali. Moja žena me i danas kritikuje da treba sada više da budem sa njim, ali ja sam na Kosmaju, on sa društvom. Treba više vremena provoditi saa decom. Meni je tata umro 1992., a mama mi je umrla 2019. godine, kada ti odu roditelji, onda vidiš koliko ti neke stvari fale. Treba čovek da se trudi da iskoristi vreme pametno. Foto: Instagram printskrin

Oni imaju dobar odnos, a Milinković je nedavno govorio i o situaciji kada ga je njegova Milica nakon emisije u kojoj je gostovao, na vratima dočekala sa kletvom.

- Naravno da sam bio u prilici da pogledam u neku ženu, evo jednog primera. Bili smo u žiriju jedan poznati pevač i ja, naišla je jedna dobra, koja je sad jako poznata, tad je bila na audiciji, i naša rekacija je bila ovakva - prikazuje Ivan koliko im se dopala takmičarka dok priča u emisiji "Magazin In". Ja kažem: Čoveče, face su nam na ekranu ovolike, naravno reagujemo na prvu loptu, kao muškarci."

Kad je stigao kući, žena ga je dočekala s direktnim komentarom: "Milinkoviću, oči ti ispale", ispričao je Ivan i nasmejao sve u studiju.

Podsetimo, pevač se razveo od prve supruge Vesne posle sedam godina braka. Milicu je upoznao na jednom nastupu, rodila se ljubav i, u svojoj 40. godini je sa njom dobio sina.

Kurir