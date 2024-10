Zakon o jedinstvenom matičom broju građana definiše jedinstveni matični broj građana kao individualnu i neponovljivu oznaku identifikacionih podataka o građaninu.

On je upisan u evidenciju o matičnim brojevima upisuje se u javne isprave i druge evidencije.

Ovaj broj čini 13 cifara, koje su podeljene u šest grupa i svaka od njih ima posebno značenje.

Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio je da matični broj otkriva previše podataka o ljudima i da bi mogao da bude zamenjen nekim ličnim brojem koji bi otkrivao manje.

Zato se otvorilo pitanje šta sve otkriva matični broj odnosno JMBG, odnosno šta sve možemo saznati o osobi čiji JMBG imamo.

Prvim dvema ciframa u matičnom broju predstavljen je dan rođenja, naredne dve simbolizuju mesec, a tri cifre koje slede označavaju godinu rođenja.

Četvrta grupa podataka predstavljena je sa dve cifre i njome se može prepoznati iz kog područja osoba dolazi – za svakog građanina Srbije to će biti broj između 70 i 97, u zavisnosti od lokalne samouprave u kojoj je rođen.

Peta grupa cifara od tri broja odnosi se na pol i redni broj za one koji su rođeni istog dana istaknut – za muškarce to mogu biti brojevi od 000 do 499, a za žene od 500 do 999.

Završna cifra JMBG-a je kontrolni broj i to je jedna cifra.

Prema Zakonu, broj registracionog područja određen je po jedinicama lokalne samouprave, pa možete naći svoju i proveriti da li je tačno zapisana u vašem matičom broju.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 71 obuhvata Beograd.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 72 obuhvata: Aranđelovac, Batočina, Despotovac, Jagodina, Knić, Kragujevac, Lapovo, Paraćin, Rača, Rekovac, Svilajnac, Topola i Ćuprija.

Pod brojem 73 su Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Dimitrovgrad, Doljevac, Gadžin Han, Kuršumlija, Merošina, Niš, Niška Banja, Pirot, Prokuplje, Ražanj, Svrljig i Žitorađa.

A pod brojem 74 Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Crna Trava, Lebane, Leskovac, Medveđa, Preševo, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Vlasotince i Vranje.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 75 obuhvata: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Negotin, Soko Banja i Zaječar.

Dok područje s brojem 76 obuhvata: Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Veliko Gradište, Žabari i Žagubica.

Oni sa područja s brojem 77 su iz Bogatića, Koceljeve, Krupnja, Lajkovca, Loznice, LJiga, LJubovije, Malog Zvornika, Mionice, Osečine, Uba, Valjeva, Vladimiraca i Šabca.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 78 obuhvata: Aleksandrovac, Brus, Gornji Milanovac, Kraljevo, Kruševac, Lučani, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Trstenik, Tutin, Varvarin, Vrnjačka Banja, Ćićevac i Čačak.

A područje s brojem 79 obuhvata Arilje, Bajina Bašta, Ivanjica, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Užice i Čajetina. Foto: Z. Jovanović

Pod brojem 80 su Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Temerin, Titel i Žabalj.

Dok područje s brojem 81 obuhvata: Apatin, Odžaci i Sombor.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 82 obuhvata: Ada, Bačka Topola, Kanjiža, Kula, Mali Iđoš, Senta i Subotica.

S brojem 83 su Bečej, Srbobran i Vrbas.

A s dodeljenim brojem 84 su Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čoka.

Registraciono područje sa oznakom 85 obuhvata: Novi Bečej, Sečanj, Zrenjanin i Žitište.

A sa oznakom 86 obuhvata: Alibunar, Kovačica, Kovin, Opovo i Pančevo.

Registraciono područje sa brojem 87 obuhvata: Bela Crkva, Plandište i Vršac.

Registraciono područje 88 obuhvata: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma i Stara Pazova.

Područje s dodeljenim brojem 89 obuhvata: Sremska Mitrovica i Šid.

Pod brojem 91 su Glogovac, Kosovo Polje, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Podujevo i Priština.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 92 obuhvata: Kosovska Mitrovica, Leposavić, Srbica, Vučitrn, Zubin Potok i Zvečan.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 93 obuhvata: Dečani, Istok, Klina i Peć.

A područje s dodeljenim brojem 94 obuhvata Đakovicu.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 95 obuhvata: Dragaš, Gora, Mališevo, Opolje, Orahovac, Prizren i Suva Reka.

Dok područje s dodeljenim brojem 96 obuhvata: Kačanik, Uroševac, Štimlje i Štrpce.

Registraciono područje s dodeljenim brojem 97 obuhvata: Gnjilane, Kosovska Kamenica i Vitina.

Državljaninu Republike Srbije iz člana 3. stav 3. ovog zakona za broj registracionog područja određuje se broj 70, piše u Zakonu.

Član 3 stav 3 ovog zakoan gklasi: „Državljaninu Republike Srbije koji je upisan u matičnu knjigu rođenih u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, matični broj određuje se prema mestu upisa, u skladu sa ovim zakonom“.

