O braku Jelene Karleuše i Bojana Karića i danas se često priča i piše, a muzička diva je prvi put otvoreno o tome govorila nedavno.

JK je tada, između ostalog, optužila Bojanovog strica, Bogoljuba, za krah ljubavi, istakavši da je bila žrtva nameštaljke.

Tim povodom, alfa i omega dinastije Karić otkrio je šta misli o regionalnoj zvezdi, uputivši joj niz komplimenata. Foto: ATA images/B. P.

- Jelena je neobična žena. Ti ako oženiš Jelenu Karleušu, ne možeš da očekuješ od takve žene da kuva pasulj kod kuće. Treba da živiš i da se pomiriš sa tim - započeo je za "Informer" u svom stilu Bogoljub.

- Jelena je talentovana osoba koja ima dar od Boga. Ona je vanredno sposobna žena. Ona da nije u Srbiji, da se sa tim što radi nalazi u Londonu ili Sjedinjenim Američkim Državama, njoj Madona ne bi bila ravna. Ona je u svom poslu majstor visoke klase. Ali mi smo u Srbiji, teško je DŽajiću da bude Pele u Srbiji, Bogoljubu Kariću Ilon Mask ili na kraju krajeva Jeleni Karleuši da bude Madona. Sve su to okolnosti gde se rađamo i gde živimo - priča Karić, pa otkriva šta posebno ceni kod Jelene.

Foto: ATA images/R. Perišić

- Sviđa mi se Jelenin patriotizam, njena borba i što je svoj čovek. Najviše poštujem te ljude koji prolaze pluseve i minuse, a opstaju i drže se na vrhu - zaključio je Bogoljub Karić.

Podsetimo, Jelena Karleuša je u decembru 2023. godine u jednom podkastu progovorila o odnosu sa Bojanom, ali i njegovom porodicom. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV iako sam bila njihov ekskluzivac. On je meni i rekao da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić. S druge strane, Bojanovi roditelji, Sreten i Slavica, su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovek je sedeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Ja sam bilo duboko izdeprimirana. Sudbina će kasnije spojiti Sretena i moju majku u Nemačkoj. Lečili su se od iste bolesti i izgubili živote - rekla je JK.

(Informer)

