Voditelj Žika Nikolić, poznat po emisiji "Žikina šarenica", šokirao je javnost pričom o tome kako je uhvatio bivšu suprugu sa ljubavnikom.

Foto: P. Milošević

Nikolić je svojevremeno ispričao da ga je par sačekao na vratima njihovog zajedničkog stana, nakon čega je došlo do sukoba.

Nikolić je ispričao da je njegova bivša supruga odlučila da napusti brak, ali da ostane u zajedničkom stanu. Jednog dana, kada se vratio kući, par ga je sačekao na vratima. Nikolić kaže da su ga napali, što je izazvalo njegovu ljutnju.

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga, koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu Foto: ATA images

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je Žika Šarenica jednom prilikom u "Magazinu In".

Otišao u penziju

Podsetimo, dugogodišnji voditelj kojeg publika pamti po emisiji “Žikina šarenica”, poslednjih godina je vodio i Jutarnji program na Pink televiziji. Ipak, Žika Nikolić nedavno je otišao u penziju, a kako kaže penzionerski dani mu baš prijaju.