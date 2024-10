Mile Kitić odlučio je da se sa suprugom Martom Savić preseli na Avalu.

Marta Savić ne pojavljuje se u javnosti u poslednje vreme, a proteklih godina najviše vremena provodi u Dominikanskoj Republici gde su pazarili luksuznu nekretninu. Foto: ATA images

- Pre 20 godina smo kupili zemlju na Avali. Bili smo dugo na sudu sa čovekom od koga smo je kupili, jer on nije imao završene papire. Jedno 15 godina samo se sudili sa njim i na kraju smo dobili spor - rekla je Marta za Informer.i dodala:

- Podigli smo kuću, a posle korone smo odlučili da to krenemo da sređujemo i da se tamo preselimo. Ne znam tačno koja je površina zemljišta u pitanju, ne razumem se u to, ali je dovoljno velika da imamo lepo dvorište. I dvorište i kuća će biti lepši i veći nego ovo što sad imamo u gradu. Nije to vikendica, pravimo nešto gde želimo da živimo, planiramo da se preselimo skroz. Imaćemo i bazen i sve što nam treba. Valjda to zaslužujemo.

Foto: ATA images

"Treba nam privatnost"

Podsetimo, Mile Kitić je nedavno otkrio razloge zbog kojih će napustiti Beograd.

- Pa Marta se vratila iz Dominikane, došla je sad, ima neke obaveze. Malu kuću na Avali pravimo. U gradu već gubim privatnost. Prave se zgrade oko mene. Tamo imam dobar plac i nešto malo ćemo napraviti, da uživam - rekao je tada.

(Blic)

BONUS VIDEO: