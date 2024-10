Sergej Iljin, zvanično najviši čovek u Rusiji, vodi sasvim običan život: ide na posao, bavi se kućnim obavezama, druži se s prijateljima. Razlika je jedino u tome što ga svi prepoznaju "iz aviona".

Rođen je 1987. godine u "običnoj" porodici, u Smolenskoj oblasti, u gradu Vjazmi. Majka mu je visoka 1.70, a otac 1.85m. Sergej je iznenada u 9. razredu počeo da raste po 10 cm godišnje! Kada se njegova visina nije zaustavila ni na 2 metra i 19 centimetara, u hipofizi mu je pronađen benigni tumor veličine oraha. Pritiskao je hipofizu, pa je ona prekomerno lučila hormon rasta. Kada je tumor uklonjen, mladić je porastao još nekoliko centimetara i tu se zaustavio.

Sergej je zabeležio rekord sa 2.25m visine, ali se s godinama i on, kao svi ljudi, malo smanjio.

– Kada su me merili za Knjigu rekorda Rusije u stojećem stavu je bilo 223 cm, a u ležećem 227 cm. Na kraju su upisali cifru od 224 cm. Merili su me i u Italiji, bilo je to "pre sto godina". Oni su izmerili 227 cm. Sve zavisi od toga kako merite – priča Sergej, prenosi Russia Beyond.

U mladosti je pronašao sebe u košarci. Najpre je igrao za reprezentaciju Vjazme, a zatim za moskovski Dinamo. Tokom sportske karijere, Sergej je igrao za košarkaške klubove u Rusiji, Kirgistanu, Kazahstanu i Turskoj, postao je majstor sporta i naučio nekoliko stranih jezika.

Sa 29 godina je zbog povrede noge morao da napusti profesionalni sport pa je odlučio da se vrati u Moskvu.

Najviši čovek u Rusiji

Sergej je nekoliko godina bio na čelu Centra za fizičku kulturu i sport u Moskvi, zatim se bavio distribucijom kafe, a sada ima stalni posao u kancelariji i na terenu, a pored toga ima i sopstveni mali biznis – šivenje odeće po meri za visoke ljude.

– Ako vam treba haljina ili kaput, ja pronađem majstore koji šiju odeću. Ispostavlja se da to nije mnogo skuplje nego u prodavnici, samo se sve radi po individualnim merama. Svi majstori koji vrše usluge šivenja žive u Rusiji – objašnjava Sergej.

Seća se da mu je odeća bila jedina stvar koja je pravila probleme.

– Ne možete lako pronaći odeću u veličini 3XL Tall, morate da potražite u onlajn prodavnicama ili da sami sašijete ono što volite. Ne jurim za trendovima, važno je da mi bude udobno. Šijem po narudžbini za sebe, a i za druge.

Iljin živi u Podmoskovlju, u stanu sa uobičajenim nameštajem. Ništa nije morao da prepravlja i prilagođava svojoj visini, osim što je birao prostor sa plafonom visokim 3,1 metar.

– Uopšte nisam probirljiv – kaže Sergej.

Po Moskvi putuje gradskim prevozom ili automobilom. Vozačku je dobio nedavno.

– Ponekad savijem glavu u metrou, ali to i nije tako strašno. Čovek se na sve navikne. U avionu, na primer, biram sedišta blizu izlaza za slučaj opasnosti, a ponekad me prebace u biznis klasu, gde ima više prostora. I u vozu se nekako snalazim, nije mi problem.

Sergej je 2019. saznao da je njegov prijatelj Pavel Podkoljzin, košarkaš iz Novosibirska, upisan u Knjigu rekorda Rusije kao najviši čovek u zemlji. Tad je napisao redakciji pismo, a kad su ga pozvali na sastanak zabeležili su čak tri rekorda: najveća visina (224 cm), najveći raspon ruku (228 cm) i najveća veličina stopala (34,5 cm levo, 35,2 cm desno, odnosno broj cipela 55-56).

Trenutno je, prema Ginisovoj knjizi rekorda, najviša osoba na svetu Sultan Kosen, farmer iz Turske, sa 251cm.

Sergej ga je video u jednoj TV emisiji. On je za čitavu glavu viši od Rusa.

