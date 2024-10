Tim povodom Miloš se osvrnuo na glavnog junaka i objasnio koji su to bili njegovi glavni ciljevi za ovu ulogu.

- Ja sam se trudio da i kao glumac i kao producent da glavnom junaku dam neku vrstu kontinuiteta u motivaciji i njegovim ciljevima. To je ono što je bio najveći izazov za mene. Kako da napravimo ovaj film da početak sredina i kraj služe istom cilju, što baš i nije bilo jasno u samom startu - kazao je Biković, a zatim dodao:

- Meni se dopalo što ovaj film ima duplo dno. Dopalo mi se to kako je on vizuelno objašnjen, kao i sam junak koji je negde tragičan, ali i u jednom trenutku savremen. Postoji više faktora, ne mogu tačno reći šta je presudilo. Foto: ATA images

Otkrio je da je njegov najveći izazov tokom snimanja bilo ustajanje u pet ujutru kao i snimanje na planini u promenljivim uslovima.

Takođe glumac je i dao odgovor kako se osećao povodom otkazane saradnje sa HBO-om.

- Nisam ja ljut na Holivud, to je jedan pacovski sistem u kome jedni druge otkačimo olako. Odreknemo se nekih ljudi, ne odbranimo svoj integritet zato što nam je tako lakše. To je jedan podkazivački sistem, mi sami sebe cenzurišemo, društvo je naterano da jedno druge otkazuje. Jednostavno ljudi to tako rade jer im je lakše. Ja nisam za to da se neka vrata zatvaraju, ali što se mene tiče ja sam vrlo smiren, ostao sam dosledan svojim principima - izjavio je Biković. Foto: ATA images

- Ako je cena bila da se ja odreknem potencijalne karijere, ili još jednog od mnogih aspekata karijere, kojih hvala Bogu imam mnogo, onda je to okej. Što je veća cena, to znači da su moja uverenja vrednija - dodao je popularni glumac.

Za kraj, priznao je da vrlo često posao nosi kući, da zbog posla ne može spavati noćima, kao i da su ga na snimanju filma svi često nervirali, pa je čak i on samog sebe nervirao, ali je priznao da je i on nervirao svoje kolege.

(Srbija danas)

