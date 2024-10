Jelena Karleuša ne krije simpatije prema tridesetogodišnjem košarkašu, a kada su joj jednom pomenuli njegovo ime, to joj je izazvalo osmeh na licu, pa rekla da kada je reč o njegovom fizičkom izgledu - da mu nema ravnog.

Pevačica je nedavno boravila u Crnoj Gori, a medije je intereseovalo u kakvom je ona odnosu sa košarkašem:

- Da li je samo prijatelj ili prijatelj sa određenim benefitima? Pa ajde da kažem da smo prijatelji - odgovorila je Jelena. Foto: ATA images/A. Ahel, Instagram printskrin/nikolajovanovic

Jelena je istakla da joj bivši suprug ne nedostaje jer je i tokom braka bila sama:

- Možda sam samo, ne mogu čak da kažem ni da sam pogrešno birala, nego se ljudi menjaju. Ja sam se promenila, moj suprug se promenio, moj život je dobio jedan čudan pravac i zamah, gde je bilo teško pratiti me i razumeti. Ne krivim ga, mene je teško pratiti. Možda je i bolje bilo što sam sama. Ja sam Duška mnogo, mnogo volela, ali mislim da to nije opstalo zato što on nije mene voleo na pravi način i to je o-kej. Ustvari, nije mogao da mi pruži količinu ljubavi i da me voli na način koji je potreban ženi kao što sam ja. Ali ja ga ne krivim - zaključila je Karleuša za "Exkluziv". Foto: ATA images/A. Ahel/V. Vasić

Podsećanja radi, pevačica je rešila da o ljubavnom životu i novom partneru ne govori javno, a evo i zbog čega: Foto: ATA images/A. Ahel

- Mislim da žena kao ja treba da priča o partneru kada zapravo on bude bio pored mene. Ne u kadru u medijima, ali u životu pored mene. Da bude neko ko će stajati pored i ispred mene, do tada, sve dok je iza u nekom skrivanju, mislim da ne treba bilo ko da se pominje. Mi se pratimo na Instagramu. Nikola je prelep i divan momak, hajde da kažem da smo dobri prijatelji, to je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga, pa ga pitajte, to će biti interesantno - rekla je Jelena kroz osmeh nedavno medijima.

